Al Bano e Romina finalmente insieme: adesso è ufficiale

Albano e Romina torneranno ad esibirsi sul palco di Sanremo dopo tantissimi anni, ma non come ospiti: la scelta di Amadeus

Dal 1991 di nuovo insieme: Albano e Romina si esibiranno sul palco di Sanremo dopo tantissimi anni. La loro ultima apparizione al Festival risale a quell’anno: i due hanno partecipato cinque volte ottenendo un primo posto con Ci Sarà, un secondo posto con Felicità e due terzi posti con Nostalgia Canaglia e Cara Terra Mia. Albano e Romina avrebbero anche voluto partecipare come concorrenti con la canzone inedita scritta per loro da Cristiano Malgioglio, ma è stata scartata in fase di selezione. Amadeus li ha voluti, però, come ospiti come svelato dallo stesso cantante pugliese: “Il cachet? No, non ho mal di testa per ora, ma sono contento che la trattativa sia andata in porto. Non era una cosa così semplice: non sono solo, c’è anche Romina ma alla fine siamo tutti d’accordo nel volere fare qualcosa di davvero importante”. Come svelato da Fanpage gli ospiti potrebbero ricevere da un minimo di 20mila ad un massimo di 50mila euro.

LEGGI ANCHE >>> Romina Power dice addio ad Albano e torna in California, ecco perché

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano e Romina finalmente insieme, il ritorno

Saranno loro così gli ospiti tanto attesi per la serata di venerdì sera (ancora non è ufficiale): nei prossimi giorni dovrebbe arrivare così l’ufficialità. Si esibiranno con il loro brano inedito e con un loro medley di successo. Dopo il Capodanno a Potenza, vissuto insieme ad Amadeus, ci sarà un nuovo ritrovo.