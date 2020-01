Romina Power dice addio ad Albano e torna in California, ecco perché

Romina Power avrebbe deciso di dire di nuovo addio ad Albano, per tornare a vivere in California. Ecco cosa sarebbe successo secondo i fans della coppia.

Dopo il concludersi delle feste natalizie, Romina Power avrebbe deciso di dire (di nuovo) addio al suo grande amore ed ex marito Albano. Attraverso i profili social la famiglia Carrisi ha raccontato il periodo di vacanze, trascorso in piena allegria tra l’Italia e la Croazia. Dal momento in cui Cristel Carrisi si è sposata con Davor Luksic, infatti, la sua vita si divide a metà tra il bel paese e la terra natia del marito. Quest’anno Cristel è stata raggiunta in Croazia durante le vacanze di Natale da mamma Romina e la sorella Romina Junior: le due si sono molto divertite ad adempiere ai loro ruoli di nonna e zia, follemente innamorate entrambe dei loro nipotini. Assente ai festeggiamenti è stato Albano Carrisi: dopo la morte della mamma Jolanda, avvenuta recentemente, il cantante ha preferito trascorrere la fine dell’anno in modo riservato. Non si esclude che l’uomo di trovasse comunque in Croazia in compagnia della famiglia, seppur lontano dalle telecamere dei social networks: quello passato è stato infatti il primo Natale della piccola Cassia Ylenia, la sua ultima nipotina nata nel 2019, per cui un momento molto importante per la famiglia Carrisi.

Romina Power torna in California, addio ad Albano

Concluse le vacanze pare che Romina Power abbia deciso di abbandonare tutti quanti e andare via. La cantante vorrebbe tornare a vivere in California, e i fans sospettano che questa decisione sia stata presa poiché Romina si sentirebbe ormai solo un “terzo incomodo” nella vita di Albano. Ancora non si hanno conferme su quanto avverrà nella vita della coppia (o ex coppia?).

