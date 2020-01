Bimba di 4 anni salva l’intera famiglia da un incendio scoppiato in casa

Una bimba di 4 anni si è accorta che c’erano delle fiamme in giardino ed ha avvertito i genitori prima che l’incendio inghiottisse la casa e li uccidesse.

Sul ‘Mirror‘ viene raccontata la storia della piccola Hollie Aitken, bimba di 4 anni residente a Cowdenbeath (Scozia) che qualche giorno fa ha salvato i genitori da un incendio. La piccola quel giorno si trovava nella sua camera e cercava disperatamente il suo giocattolo preferito, lasciato chissà dove in un attimo di distrazione. Mentre cercava, la bimba si è accorta che c’erano delle fiamme che salivano dalla dependance e che puntavano minacciosamente verso la loro posizione.

Così Hollie è scesa al piano di sotto ed ha detto alla madre che c’erano delle fiamme, la donna ha chiamato i vigili del fuoco, quindi tutti sono uscite di casa ed hanno atteso l’arrivo dei soccorsi. I pompieri sono arrivati pochi minuti dopo ed hanno evitato che le fiamme raggiungessero la casa, causando danni alla struttura e obbligando la famiglia Aitken a spostarsi temporaneamente fino alla fine dei lavori di ristrutturazione.

Bimba salva la famiglia da un incendio, il padre orgoglioso: “E’ intelligente e fiduciosa”

Estinto l’incendio i vigili del fuoco hanno fatto i complimenti alla piccola per la velocità con la quale ha avvertito la madre del pericolo e le hanno anche concesso una foto ricordo. Intervistato dai media locali, il padre ha parlato con orgoglio della sua bimba dicendo: “E’ stata un’esperienza spaventosa per Hollie e Siobhan (la moglie, ndr.) e sappiamo che sarebbe potuta essere peggiore se Hollie non avesse agito così velocemente. Ha compiuto 4 anni in dicembre, ma è una bambina intelligente e fiduciosa. Siamo stati così fortunati che Hollie abbia reagito così velocemente, avvisando la madre istintivamente ha permesso che riuscissero ad uscire dalla casa e a chiamare i soccorsi”.