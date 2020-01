Incendio Lucca | ragazza morta a 14 anni tra le fiamme

Una adolescente perde la vita in un incendio a Lucca avvenuto nella notte. Il padre ha provato a salvarla. Assente la madre che si ferisce in un incidente.

Un incendio a Lucca avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 gennaio 2020 ha portato ad un tragico epilogo. C’è infatti una ragazza morta, che né i suoi parenti né i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire nel breve volgere di pochi istanti sono riusciti a salvare.

LEGGI ANCHE –> Bambina morta in incendio | la tragedia a Fermo | aveva 7 anni

La vittima aveva solamente 14 anni. Le fiamme hanno devastato l’abitazione, distruggendola del tutto. L’incendio a Lucca ha avuto luogo nello specifico all’interno di una casa colonica bifamiliare che sorgeva all’interno del territorio di Borgo a Mazzano, a breve distanza dalla città toscana. Il padre della ragazza morta ha tentato con estrema disperazione di salvare sua figlia. Purtroppo però non c’è riuscito e ha rimediato delle ustioni anche piuttosto importanti. Ricoverato in ospedale, non sarebbe comunque in gravi condizioni e ha ricevuto un ricovero in codice giallo, di allarme quindi moderato.

LEGGI ANCHE –> Bambino morto | a 3 anni perisce in un incendio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incendio Lucca, ferita in un incidente la madre che tornava di corsa a casa

Il quadro clinico dell’uomo riferisce di bruciature ad una gamba e ad un braccio. Il disastro si è verificato attorno alle ore 02:30 del mattino. I Vigili del Fuoco stanno indagando sulle cause del rogo. Per ora non c’è alcuna ipotesi certa sul come siano scaturite le fiamme. Il sostituto procuratore di turno ha anche disposto l’immediato sequestro dell’abitazione. Intanto in ospedale è finita anche la madre della 14enne morta in queste ragiche circostanze. La donna è ricoverata in stato di choc. Non era presente con figlia e marito quando è avvenuto il dramma, ed è rimasta ferita nel corso di un incidente stradale, mentre stava tornando precipitosamente a casa una volta saputo cosa stesse accadendo. C’è stato un impatto dell’auto sulla quale era alla guida contro un muro, presso un tratto della Strada Statale del Brennero. Le lesioni riportate non sono gravi.

LEGGI ANCHE –> Mamma ubriaca incendia la casa con i figli all’interno, il vicino eroe li salva