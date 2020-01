Arisa, ex fidanzato Giuseppe Anastasi: carriera e curiosità

La cantante Arisa è stata legata anche a livello musicale all’ex fidanzato Giuseppe Anastasi: carriera e curiosità del cantautore.

Palermitano, classe 1976, Giuseppe Anastasi è stato legato sentimentalmente alla cantante Arisa. Il cantautore siciliano e l’interprete si sono lasciati nel 2010, ma il loro sodalizio artistico è continuato.

A 21 anni Giuseppe Anastasi è ammesso alla scuola Cet di Mogol di Roma per parolieri. Qualche anno dopo, ha partecipato alla scrittura della sigla del cartone animato He Man and Master of the Universe.

Carriera e curiosità su Giuseppe Anastasi, ex di Arisa

La sua prima affermazione personale avviene nel 2006, quando viene selezionato tra i finalisti di Musicultura Festival ed è tra gli otto vincitori a esibirsi allo Sferisterio di Macerata, con il brano ‘Lo Specchio’. Nel 2009, partecipa come autore del brano ‘Sincerità’, cantato da Arisa, al Festival di Sanremo. La canzone, scritta insieme a Maurizio Filardo e Giuseppe Mangiaracina, vince la sezione Giovani del Festival. L’anno successivo è autore del brano Malamorenò, portato in gara tra i big da Arisa.

I due si lasciano, ma prosegue il sodalizio artistico: Giuseppe Anastasi è anche autore di La notte, brano presentato al Festival di Sanremo 2012 e classificatosi al secondo posto nel podio finale. Due anni dopo, ha vinto come autore Sanremo, con il brano Controvento, scritto sempre per Arisa. Collabora con Mogol e scrivono insieme il libro Scrivere una canzone. Esce nel 2018 il suo primo album solista, “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo”, vincitore della Targa Tenco come miglior album d’esordio. Ha scritto brani per altri, ad esempio Francesco Baccini, Mietta, Emma Marrone e Anna Tatangelo. Sua moglie è la cantante Carlotta.