Arisa | la grave malattia | la cantante soffre di ditricotillomania, ecco cos’è

Qualche tempo fa Arisa ha condiviso con i propri follower un dettaglio molto personale della sua vita, ovvero la malattia che non le consente di avere i capelli lunghi.

La confidenza è arrivata come risposta alla domanda di uno dei suoi tanti fan che le chiedeva per quale motivo non si facesse allungare i capelli, la cantante gli ha risposto che soffre di ditricotillomania. Una malattia non molto conosciuta che porta con sè problemi non da poco.

Cos’è la ditricotillomania, la malattia da cui è affetta Arisa

Come spiegato dalla stessa Arisa, la ditricotillomania è un disturbo ossessivo compulsivo che consiste in una reazione autolesionistica causata dall’ansia. I soggetti che ne sono affetti sentono la necessità ossessiva di staccarsi i capelli (esiste anche la tricotillomania che è la mania di strappare tutti i peli del corpo), non per ragioni estetiche.

Data la natura ripetuta e compulsiva dell’azione compiuta, la ditricotillomania è considerata una variante specifica del disturbo ossessivo compulsivo della personalità. Solitamente lo strappo dei capelli avviene quando i soggetti si trovano in situazioni di stress, ma alcuni di loro possono ricorrere allo strappo compulsivo anche in momenti di relax.



Arisa risponde alle critiche su Instagram

Criticata aspramente per il gesto che ha fatto, attraverso le story Instagram Arisa ha scritto: “Sì, ho coraggio .Anche paura…ma più coraggio”. Poi ha aggiunto: “Mi raso da quando avevo 22 anni, se non ti piaccio prova ad amarmi per quello che sono dentro. E fai così con tutte le persone che incontri. Provaci almeno”. Una lotta continua contro gli haters che attaccato con frasi gratuite e spesso prive di senso. Arisa continuerà a deliziare il pubblico con la sua voce soave, che l’ha resa famosa attraverso le vittorie a Sanremo.