Cosa sappiamo sulla Tempesta Gloria che sta colpendo la Spagna e che si sta spostando verso i Pirenei Francesi i cui effetti si faranno sentire anche in Italia a cominciare dal weekend.

La Spagna sta vivendo un momento particolarmente difficile a livello meteorologico. Sulla nazione si sta infatti abbattendo la Tempesta Gloria. Un’ondata di maltempo fortissima, ormai potremmo dire tipica di questo periodo storico e meteo che stiamo vivendo. Si è abbattuta su oltre 30 province delle zone est della Spagna e ovunque è scattata l’allerta rossa. Oggi il maltempo si sta spostando sul sud della Francia e, se non rallenterà e diminuirà la sua forza, la situazione potrebbe diventare ancora più pericolosa.

Gli effetti della Tempesta Gloria in Spagna

La Tempesta Gloria è considerata dai meteorologi come la più potente e grave che abbia colpito la Spagna dal lontano 1982. Valencia è una delle mete maggiormente colpita e che i turisti dovranno aspettare a lungo prima di visitare nuovamente. Infatti oltre alla pioggia e ai forti venti, la tempesta ha anche causato 7 morti e 4 dispersi. L’ultimo a rimetterci la vita è stato un uomo caduto in mare nel porto di Palamos nella Catalogna nord occidentale. Attualmente sono esondati molti fiumi e più di mille persone sono state fatte evacuare.

L’allerta si sposta verso la Francia: allarme rosso nei Pirenei francesi

La Tempesta Gloria si sta spostando verso i Pirenei francesi e nelle zone di Perpignan e Carcassonn è stata diramata l’allerta rossa. Come riporta l’Ansa, i meteorologi francesi hanno parlato di piogge di fortissima intensità che proseguiranno fino al mezzogiorno di oggi. Le scuole saranno poi chiuse e vedremo dove proseguirà la sua corsa questa violenta tempesta.

Gli effetti di Gloria anche in Italia: cosa dobbiamo aspettarci?

Intanto per quanto riguarda l’Italia pare che dopo diversi giorni di quiete, nel weekend arriverà una nuova perturbazione anche piuttosto violenta. L’alta pressione infatti sta lentamente perdendo energia come riporta IlMeteo.it questo proprio per colpa della Tempesta Gloria che, con effetti pare ridotti, colpirà il nostro paese a cominciare da venerdì sera. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche quindi andrà a rinforzarsi terribilmente proprio nel weekend, rovinando magari i piani di coloro che avevano organizzato una gita fuori porta per il weekend. Torna quindi anche la neve che cadrà abbondante sul nostro paese ad alta quota, sopra i 1000 metri. Insomma, per ora pare che gli effetti della Tempesta Gloria siano abbastanza limitati in Italia, ma dovremo vedere come si evolverà il quadro nei prossimi giorni.