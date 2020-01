Paolo Del Debbio malore | succede in diretta | “Devo lasciare”

Situazione Paolo Del Debbio malore: il conduttore televisivo di Mediaset vittima di un problema di salute durante il suo programma ‘Diritto e Rovescio’.

Malore per Paolo Del Debbio in trasmissione. In occasione della puntata del suo programma ‘Diritto e Rovescio’ in onda su Rete 4, il 61enne originario di Lucca ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a dare forfait dopo circa due ore dall’inizio del talk show.

Colpa di un dolore persistente ad una gamba, che ha messo eccessivamente sotto stress Paolo Del Debbio. Al ritorno dopo la pubblicità, lui stesso ha fatto presente la cosa ai suoi telespettatori, descrivendo per sommi capi il malore di cui soffriva. “Non riesco a stare all’inpiedi, sono alle prese con un problema alla gamba che credevo di avere risolto. Purtroppo non ce la faccio. Per cui devo cedere il posto all’altrettante valente Marcello Vinonuovo, che è molto bravo e mi sostituisce da adesso per un pochino. Io ho bisogno di riposare”. Così Del Debbio ha abbandonato lo studio, cedendo il posto a Vinonuovo che è giunto fino al termine della puntata di ‘Diritto e Rovescio’, fino a dopo l’una di notte.

Paolo Del Debbio malore, il suo posto preso da Marcello Vinonuovo

PEr quanto riguarda Marcello Vinonuovo, quest’ultimo è palermitano di nascita ma è cresciuto a Caserta. Classe 1980, in passato ha ricoperto il ruolo di redattore, inviato e collaboratore radiofonico per RCSMediaGroup. Ha collaborato anche in qualità di curatore per ‘Il Sole 24 Ore’. Nel 2007 l’approdo a Mediaset a 37 anni nelle vesti di inviato di ‘Studio Aperto’. Vinonuovo è poi passato a Tgcome 24 e Videonews, collaborando poi anche a ‘Matrix’ e ‘Quinta Colonna’. In quest’ultimo caso sempre accanto a Del Debbio. Inoltre ha svolto un ruolo importante di conduttore di ‘Dalla Vostra Parte’ nel 2017 per le puntate del fine settimana e per quelle estive. Dal 9 aprile al 3 agosto 2018 infine, ha presentato le puntate del sabato di ‘Stasera italia’, con al suo fianco Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili.