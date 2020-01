Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi 22 gennaio

Chi l’ha visto stasera in televisione tornerà sul caso di Selene con l’audio inviato all’amica prima della sua morte: tutte le anticipazioni sulle inchieste

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto, si dedica a donne e uomini scomparsi misteriosamente, a cold case e a nuovi casi ancora irrisolti.

L’aiuto del pubblico anche oggi, 22 gennaio, si rivelerà fondamentale per fare chiarezza su varie vicende legate all’attualità a partire dall’omicidio di Selene Barbuscia.

Un’amica della defunta ha infatti fornito un audio inviatole tramite Whatsapp in cui la donna fa una rivelazione agghiacciante poco prima di morire.

Il programma questa sera in tv inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Chi l’ha visto?, gli scomparsi e il caso Selene Barbuscia

A sei mesi dalla prematura morte di Selene Barbuscia spunta un audio sospetto che rimette in gioco tutte le prove raccolte dagli inquirenti.

Il corpo esanime della ragazza è stato trovato ad Olbia, città in cui viveva, il 6 luglio scorso. Secondo il reperto dell’autopsia a causarne la morte sarebbe stata un’overdose da eroina. Questo però non esclude con certezza che la siringa che l’ha uccisa sia stata da lei utilizzata volontariamente. La famiglia di Selene è infatti convinta del contrario:

“Prima del decesso eravamo stati al telefono in piena notte e lei mi aveva esternato tutte le sue preoccupazioni, avendo paura di essere picchiata. Più volte mi aveva detto di rischiare la vita e sono convinta che certi timori arrivavano dal fatto di aver avviato una collaborazione con le Forze dell’Ordine per cercare di stanare lo spaccio di droga pesante in corso nell’Olbiese. Ha dovuto fronteggiare tanti ostacoli Selene e negli ultimi tempi più di un momento di affanno riconducibile anche alle violenze subite, ma non mi darò pace finché non sarà fatta giustizia. Come lei, anch’io rischio grosso, tant’è che ho già ricevuto telefonate anonime ben poco gradevoli con suoni di spari in sottofondo, ma da madre ora il mio obiettivo è combattere fino all’ultimo per far emergere la verità. Le minacce non mi fermeranno, perché questo femminicidio non può rimanere impunito“, aveva rivelato alla trasmissione la madre di Selene Barbuscia, Daniela Tassi.

Al tempo stesso il compagno della donna nega di aver avuto a che fare con la tragica scomparsa di Selene. Questa serata in tv, partendo dall’audio rinvenuto, il programma cercherà di aggiungere dettagli per agevolare le indagini.

Altro caso affrontato in trasmissione sarà quello di don Piccoli, condannato per omicidio. In un’intervista il parroco si difenderà dalle accuse raccontando la sua verità sull’accaduto. In precedenza aveva già dichiarato la sua innocenza:

“Sono innocente, non ho ucciso nessuno. Mi hanno accusato di aver tradito e ucciso per pochi euro il prete che abitava nella stessa casa del clero.”

Chi l’ha Visto?, anticipazione sulla puntata di stasera

