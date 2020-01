Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: età, vita privata, foto della donna che dal 2004 affianca il conduttore di Chi vuol essere milionario.

Gabriella Perino è dal 2004 la nuova fiamma di Gerry Scotti. Dopo il divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso il famoso conduttore televisivo si è avvicinato ad una vecchia amica grazie ai loro due figli avuto dalle precedenti relazioni. I due si sono ritrovati a poco a poco fino a frequentarsi dopo l’addio ai loro matrimoni. Architetto, 54 anni, Gabriella Perino asseconda sempre il lavoro del marito con lo stesso Gerry Scotti che in una recente intervista al settimanale “Chi” aveva svelato: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti. Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro, e mi sembra che qualcosa sia stato fatto”.

Dal 2011 convivono insieme dopo che i loro figli sono diventati maggiorenni. Un rapporto duraturo nel tempo dopo che i due hanno affrontato diversi problemi di coppia in passato. La frequentazione tra loro è iniziata già nel 2002, ma i due uscirono allo scoperto soltanto due anni dopo. Nei mesi scorsi Gerry Scotti ha dovuto anche affrontare l’operazione di suo figlio Edoardo dopo una frattura al femore dopo un incidente.

Gabriella Perino, una donna molto riservata

Il matrimonio per ora è un’idea molto lontana, ma Gerry Scotti e Gabriella Perino si vogliono tanto bene e continuano senza sosta il loro percorso insieme. Sul profilo Instagram del conduttore televisivo lei non è mai presente con numerose foto con colleghi ed ospiti delle sue puntate. Ai microfoni de “Il Corriere della Sera” Scotti ha svelato ultimamente:”Gabriella mi dice che sono pedante, io penso di essere solo un po’ pesante, in tutti i sensi… Si lamenta perché quando torno a casa dal lavoro sono taciturno. Ma dopo aver registrato diverse puntate non ho voglia di parlare, penso sia comprensibile…Ha ragione quando dice che sono pignolo, metodico e tendo ad imporre ad altri le mie regole. Detesto le celebrazioni obbligate, ma per il suo compleanno mi piace organizzare sorprese”.