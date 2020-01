Stasera in tv, New Amsterdam: trama e anticipazioni del 21 gennaio

Oggi in tv andranno in onda tre nuovi episodi di New Amsterdam, serie televisiva di Canale 5: anticipazioni di stasera sul medical drama tratto da una storia vera

Basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, New Amsterdam è una serie tv molto seguita in Italia.

Stasera New Amsterdam su Canale 5 sarà in onda a partire dalle ore 21.20 con tre nuove puntate della 2° stagione.

New Amsterdam, i tre nuovi episodi della 2° stagione della serie tv

I nuovi episodi si intitolano, in ordine cronologico: Il denominatore, La Linea di Karman e La mano destra di Dio.

Nonostante la sofferenza provata dopo l’incidente a causa delle ferite fisiche e soprattutto emotive, Max Goodwin torna a prodigarsi per il benessere del prossimo. Sarà infatti l’altruismo del direttore medico del New Amsterdam a distrarlo dalle sue condizioni di salute, sempre più precarie, e dal dolore.

Max continuerà a chiedere al paziente (e a stesso) “Come posso aiutare?“, portando avanti la sua missione con la dedizione assoluta che lo contraddistingue.

New Amsterdam: episodi 04, 05 e 06 della seconda stagione

Il denominatore

Un afro-americano del quartiere del dottor Goodwin viene portato in ospedale per un collasso causato da ipertensione non diagnosticata. Così il direttore sanitario si rende conto che viene fatta poca prevenzione e decide di accordarsi con un barbiere della zona per misurare la pressione ai suoi clienti. La comunità afro-americana opporrà delle resistenze e Max si troverà costretto a insegnare al commerciante la procedura e le medicine da prescrivere, sotto sua stretta supervisione.

Bloom per dimenticare il dolore andrà a letto con la sua fisioterapista.

Il dott. Shape aiuterà Castro con un paziente.

Il dott. Kapoor, in trepidante attesa di diventare nonno, verrà sconvolto dalla notizia che Ella potrebbe decidere di non tenere il bambino.

La Linea di Karman

Il dott. Sharpe si occuperà di una paziente con il cancro che non vuole rinunciare alla maternità. L’assicurazione della donna ha però smesso di assisterla nelle copertura delle spese legate alla maternità surrogata. Il dottor Max si sentirà in dovere di intervenire e contatterà la compagnia assicurativa riuscendo a trovare il giusto accordo.

Il dott. Reynolds si occuperà di un astronauta in procinto di partire per una missione della Stazione spaziale Internazionale. Cercherà di curare il suo paziente in modo da non compromettere la sua presenza nell’importante missione.

Frome avrà a che fare con una ragazza con tendenze psicopatiche. Il medico la supporterà per evitare che la donna venga reindirizzata verso un istituto psichiatrico.

Il dott. Bloom prenderà la decisione di unirsi alle riunione degli Alcolisti Anonimi, dove incontrerà anche il dott. Ligon.

La mano destra di Dio

Un furgone appartenente a una chiesa situata in una zona limitrofa al New Amsterdam viene coinvolto in un incidente stradale. La situazione appare subito sospetta al direttore sanitario poiché i pazienti, per la maggior parte illesi, hanno tutti problemi medici preesistenti allo scontro avvenuto in strada. L’ospedale deciderà di curarli comunque, eppure il dottor Max, insospettito dalla strana coincidenza, indagherà su cosa sia realmente accaduto.

Kapoor e Sharpe, saranno costrette a fare i conti con il proprio legame di sangue, a lungo trascurato, ma che rifiorirà quando, una delle due, avrà bisogno di un trapianto di rene. Frome visiterà una ragazzina incinta convinta della decisione di non portare a termine la sua gravidanza, ma incontrerà le resistenze del suo tutore, il quale si rifiuta di dare il consenso all’aborto.

New Amsterdam, cast

Ryan Eggold (Dr. Maximilian Goodwin)

Janet Montgomery (Dr. Lauren Bloom)

Freema Agyeman (Dr. Helen Sharpe)

Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds)

Tyler Labine (Dr. Iggy Frome)

Anupam Kher (Dr. Vijay Kapoor)

