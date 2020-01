Conosciamo meglio la storia di Sandra Maestri: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della concorrete de La Pupa e il Secchione

Alessandra Maestri, per tutti Sandra, nasce a Codigoro, in provincia di Ferrara nel 1985, da madre slovacca. Nel 2017 è stata oggetto di pestaggio nella sua città, un brutto episodio che l’ha segnata profondamente. Fin da piccola la Maestri è sempre stata una bambina studiosa con una grande passione per l’ambiente e la natura. Così ha approfondito gli studi diventando un agronomo. Dopo il liceo si è laureata in Scienze Ambientali lavorando nell’azienda agricola di famiglia. Ha inciso diverse canzoni con il nome di Sanny MC.

Sandra Maestri chi è: vita privata

Parla ben cinque lingue: slovacco, ceco, inglese, tedesco e francese. Tra le sue passioni c’è anche quella per la geologia e l’ambiente. Oltre alla passione per la cultura c’è anche quella per la musica: Sandra canta e scrive canzoni. Si conosce ben poco della sua sfera personale visto che non pubblica spesso scatti della sua vita privata.