Giulia Salemi, chi è: età, carriera, vita privata della showgirl

Negli ultimi tempi Giulia Salemi ha fatto molto parlare di sé, tra fidanzati, carriera e nuovi progetti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

A molti di noi il nome di Giulia Salemi non suona certamente nuovo. L’esuberante showgirl e conduttrice, terza a Miss Italia 2014, è entrata nelle case degli italiani nella veste di concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, ed è poi finita su tutti i giornali di gossip (e non solo) dopo essersi mostrata in abito scollatissimo sul red carpet di Venezia. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Giulia Salemi

Giulia Salemi è nata a Piacenza il 1° aprile del 1993 da padre italiano e madre iraniana, Fariba Tehrani. Sin da piccola ha preso parte a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia nel 2014, dove si è classificata terza. Successivamente è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, approdando a Quelli che il calcio, a Leyton Orient, a Sbandati e a Pechino Express, dove con la madre Fariba ha formato la coppia delle Persiane.

Nel 2018 Giulia Salemi ha raggiunto la massima popolarità partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Sulle vicissitudini amorose sono state scritte pagine e pagine di gossip. Più di recente, invece, la showgirl è stata scelta assieme a Tommaso Zorzi per la conduzione di Play Talk, un nuovo format targato Mediaset in onda dal 14 Gennaio 2020.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo la partecipazione a Miss Italia, Giulia Salemi è finita su tutti i giornali per uno scandalo esploso durante la 73° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. In quell’occasione l’avvenente mora aveva sfoggiato sul red carpet un lungo abito rosso dagli arditissimi spacchi inguinali, provocando non poche critiche. Sul versante sentimentale, nel 2016 ha avuto un flirt con il rapper Marracash, e nel 2018 si è legata all’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte conosciuto durante l’avventura gieffina.

Oggi, invece, Giulia Salemi avrebbe ritrovato l’amore accanto a Luigi, un misterioso giovane che, secondo quanto riportato dal settimanale Spy, sarebbe originario di Napoli e figlio di un petroliere. Fonti ben informate sostengono che i due siano fidanzati dal dicembre 2019 e avrebbero trascorso insieme il periodo natalizio a Courchevel, in Francia, dove i paparazzi li hanno “beccati” per la gioia dei numerosissimi fan di lei.

EDS