Whatsapp non invia foto e messaggi vocali, ecco dove e perché

Whatsapp non invia foto e messaggi vocali: si tratta di un bug dovuto all’ultima versione dell’app, la 2.19.360, rilasciata da poco.

Oggi Whatsapp non invia foto e messaggi vocali, in Italia ma non solo. Da mezzogiorno circa, moltissimi utenti nel mondo hanno riscontrato questo grave malfunzionamento nell’applicazione, che impedisce di inviare messaggi vocali, foto, video e tutti gli altri tipi di contenuto multimediale come per esempio le emoji e gli stickers. Whatsapp sembra invece funzionare normalmente per quanto riguarda l’invio di messaggi di testo tradizionali.

Ecco perchè oggi Whatsapp non invia foto e messaggi vocali

Si tratta, con tutta probabilità, di un bug dovuto all’ultima versione dell’app, la 2.19.360, rilasciata da poco. I primi malfunzionamenti sono stati riscontrati in Italia poco prima di mezzogiorno oggi, domenica 19 gennaio 2020. Molti utenti in altre parti del mondo si stanno lamentando dello stesso problema, ma pare che il malfunzionamento in queste ore stia coinvolgendo sopratutto l’Europa Centrale. Lo stesso disservizio è stato segnalato nel Golfo Persico, in India, nel Sud Est Asiatico e nella Cina meridionale. Su Twitter l’hashtag #WhatsAppDown è diventato di tendenza, oggi come tutte le precedenti volte che l’applicazione ha causato lo stesso problema.

