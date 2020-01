WhatsApp, a febbraio smetterà di funzionare su alcuni Smartphone: ecco quali

A partire dall’1 febbraio, a causa di un nuovo aggiornamento, WhatsApp smetterà di funzionare sul alcuni telefoni: ecco quali sono.

Lo scorso mese l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, WhatsApp, ha smesso di funzionare sul alcuni telefoni di vecchie generazioni. L’impossibilità di accedere al servizio era legata al modello di smartphone o di Iphone e dunque alla possibilità di questi di ottenere un nuovo aggiornamento di sistema che fosse al passo coi tempi.

Leggi anche ->WhatsApp, record di messaggi per Capodanno: “Oltre 100 miliardi”

A partire dal primo giorno del prossimo mese, altri smartphone saranno tagliati fuori dalla compagnia in seguito ad un nuovo aggiornamento dell’app. Gli smartphone soggetti a questa limitazione saranno quelli con sistema android 2.3.5 e gli Iphone con sistema operativo iOS 8.

Leggi anche -> Whatsapp “off” da domani: su questi smartphone non funzionerà più

WhatsApp off, l’Unione Nazionale Consumatori protesta

Se la prima tranche di smartphone esclusi dall’app è passata sotto silenzio, il nuovo annuncio da parte di WhatsApp ha generato la protesta dell’Unione Nazionale Consumatori. L’avvocato Massimiliano Donà ha infatti riferito che l’ente a tutela del consumatore ha contattato l’azienda per chiedere rassicurazioni: “Abbiamo scritto a WhatsApp, chiedendo chiarimenti e garanzie. In particolare, se sarà possibile utilizzare l’App e con quali limitazioni, se si correranno rischi per la sicurezza e la privacy, se sarà comunque garantito l’accesso all’archivio dei vecchi messaggi e relativi allegati, come foto e video”.

Insomma per l’ente è necessario che sia garantita la privacy in caso di utilizzo e che i dati conservati tramite l’app non vadano persi. L’avvocato dell’Unione Nazionale Consumatori spiega inoltre: “Anche se i modelli di smartphone interessati sono relativamente datati, il consumatore deve poter continuare ad accedere all’applicazione, senza rischi”. Inoltre bisogna tutelare le fasce più deboli, ovvero coloro che non hanno la possibilità di cambiare apparecchio telefonico.