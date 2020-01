Chiara Ferragni nella bufera per il video di Leone: “L’ha tagliato di proposito”

Chiara Ferragni nella bufera per il video di Leone: “L’ha tagliato di...

Chiara Ferragni finisce nuovamente nel mirino dei detrattori per un dettaglio che appare totalmente casuale. Secondo gli hater avrebbe tagliato il video del figlio per egocentrismo.

La fama raggiunta da Chiara Ferragni negli ultimi anni le permette di essere al centro dell’attenzione per qualsiasi cosa faccia o pubblichi sui suoi profili social. Una tale attenzione, però, non è sempre positiva. Se da un lato c’è una massa adorante di fan pronta ad osannarla anche quando sbadiglia, dall’altro c’è un nutrito gruppo di hater pronto a scagliarsi contro di lei per qualsiasi inezia.

La dimostrazione di questo la si può trovare nel quantitativo di attacchi ricevuti per la foto della pizza che si rigenera (polemica sulla quale Chiara ha fatto ironia). Un altro esempio è più recente e riguarda un video con protagonista il piccolo Leone, figlio della influencer e del rapper Fedez. Cosa c’è di strano nel video in questione? Assolutamente nulla, si tratta di uno stralcio di vita privata, in cui il bambino saluta mamma e papà. Ma allora, vi chiederete, qual è il motivo degli attacchi?

Chiara Ferragni, la polemica per il presunto taglio del video

Il video mostra Leone che fa ciao con la manina e dice “Ciao mamma, ciao papà“. Le immagini però si fermano prima che il bambino possa terminare la parola “papà” e questo è bastato per scatenare le accuse (a questo punto ci auguriamo pretestuose) contro l’influencer. Alcuni utenti, infatti, ritengono che non abbia voluto far sentire mentre salutava anche l’altro genitore. Uno di loro scrive: “Dopo stava dicendo ciao papà, si sente solo ciao pap. Perché hai tagliato mentre stava dicendo papà? Sei la solita egocentrica”. Chiaramente si tratta solo di una casualità, anche perché se fosse stato fatto di proposito poteva benissimo interrompere il video a “Ciao mamma”. Le polemiche dunque sono sterili, prive di fondamento e reale interesse.