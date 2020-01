Stasera in tv | C’è posta per te: ospiti ed anticipazioni

“C’è posta per te”: ospiti ed anticipazioni della seconda puntata in onda questa sera, 18 gennaio 2020, alle ore 21:20 su Canale 5.

La nuova edizione di “C’è posta per te” è iniziata solo pochi giorni fa, la settimana scorsa. Quest’anno la trasmissione condotta da Maria De Filippi compie 20 anni, e tuttavia riesce ancora a classificarsi come una delle migliori e più seguite nella storia della televisione italiana. Le storie che vengono raccontate sono sempre molto emozionanti, e appassionano qualsiasi tipo di pubblico: dai più anziani, ai giovani che poi commentano le puntate sui social networks. La scorsa settimana ad arrivare all’interno del programma come ospiti speciali sono stati Johnny Deep, Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino.

Potrebbe interessarti anche –> Stasera in tv | Meraviglie – La Penisola dei tesori: anticipazioni

C’è posta per te: chi saranno gli ospiti stasera

Dopo il numero straordinario di ascolti raggiunto della prima puntata, le aspettative per la seconda serata sono altissime. Andrò in onda oggi, sabato 18 gennaio, come sempre su Canale 5 alle 21:20. Ad annunciare i due ospiti speciali di questa seconda puntata sono stati i canali ufficiali della trasmissione, tramite dei videoclip: in studio insieme a Maria De Filippi ci saranno Can Yaman e Mara Venier. L’amatissimo attore, protagonista della soap “Bitter Sweet”, negli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione mediatica di tutta Italia: in poco tempo ha conquistato il cuore del pubblico e si è confermato come uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!