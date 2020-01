Stasera in tv | Meraviglie – La Penisola dei tesori: anticipazioni

“Meraviglie – La penisola dei tesori”: questa sera andranno in onda le immagini registrate ad Alba Fucens il 4 dicembre 2019.

La terza puntata della nuova edizione di “Meraviglie – La penisola dei tesori” andrà in onda questa sera, sabato 18 gennaio, su Rai 1. Il programma è condotto da Alberto Angelo, che accompagna i suoi spettatori in giro per l’Italia, in luoghi riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, ricchi di arte e di bellezze naturali.

Potrebbe interessarti anche –> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 18 gennaio prima e seconda serata

“Meraviglie – La penisola dei tesori”: anticipazioni 18 gennaio

Questa sera andranno in onda le immagini registrate ad Alba Fucens il 4 dicembre 2019. Alberto Angelo racconterà la storia del sito archeologico passeggiando tra le rovine dell’antica colonia romana e nel suo anfiteatro, poi si sposterà all’interno della chiesa di San Pietro, costruita sui resti di un antico tempio pagano. L’apparizione su Rai 1 di staserà sarà sicuramente una bella vetrina per Alba Fucens, ma non è stata l’unica tappa abruzzese di Alberto Angela: l’amatissimo divulgatore culturale visitò, per la stessa occasione, anche la rocca di Calascio e altri siti archeologici abruzzesi, che andranno in onda nelle prossime puntate del suo programma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!