Stasera in tv – Masterchef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 16 gennaio

Masterchef Italia torna stasera con le due nuove puntate della nona stagione dove gli aspiranti chef si confronteranno a colpi di ricette: quando inizia, promo e cosa accadrà oggi, 16 gennaio

La quinta puntata di Masterchef Italia 2019-2020 vedrà come Guest Star e giudici Gennaro Esposito e Lino Scarallo. Non mancherà la temuta prova in esterna che stasera si svolgerà nella splendida Vico Equense. Il cooking show andrà in onda su Sky a partire dalle ore 21.15. Il numero degli eliminati, esclusi dalla competizione sale rapidamente e fra i 16 aspiranti chef rimasti in gara aumenta la tensione.

Chi vincerà, aggiudicandosi il titolo di nono MasterChef Italiano?

Vediamo insieme le anticipazioni trapelate sulle due puntate in onda oggi, 16 gennaio.

Masterchef Italia 2019 – 2020: un’edizione piena di sorprese

La sesta puntata, che vedrà la prova in esterna, è stata girata lo scorso 4 giugno a Vico Equestre. La sfida all’ultima ricetta si è inserita nella tradizionale Festa a Vico organizzata dal noto chef Gennaro Esposito.

Il cuoco, che assieme ai giudici si troverà a valutare la prova, è appunto originario di Vico Equense dove nel 1992 ha inaugurato il suo ristorante Torre del Saracino.

La location, città natale anche di Antonino Cannavacciuolo, ospiterà la competizione per la prima volta e i concorrenti saranno chiamati a esprimersi attraverso i fornelli su street food e non solo.

Le 3 prove e il Pressure Test:

Mystery Box

Per conquistare un vantaggio cruciare nella competizione, la Mystery dovrà essere curata in ogni dettaglio. I dieci “piccoli ingredienti“ custoditi dovranno risaltare tutti nel piatto, ben amalgamati e al tempo stesso distinguibili.

E come sempre, anche l’occhio vuole la sua parte.

Invention Test

Saranno tre i frigoriferi oggetto della sfida. All’interno di ognuno di questi Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri inseriranno rispettivamente gli ingredienti che più caratterizzano la loro arte culinaria. Al vincitore della Mystery sarà concesso di scegliere le materie prime che più si addicono alle proprie corde e, ovviamente, quali concorrenti favorire o mettere in difficoltà.

Prova in esterna

La Festa a Vico , organizzata ogni anno e ideata da Gennaro Esposito, riunisce da 17 anni chef stellati in nome della beneficenza. La manifestazione è incentrata sullo street food gourmet e dura tre giorni.

Pressure Test

Diversamente dalle passate edizioni, anche questa prova vedrà un ospite stellato, Lino Scarallo che porterà i concorrenti a scontrarsi sull’onda delle proprie ricette.

