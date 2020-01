Stasera in tv – Don Matteo 12: trama secondo episodio di oggi, 16 gennaio

Don Matteo 12 ci riporta a Spoleto e ai misteri che avvolgono la cittadina e i suoi stessi abitanti: tutte le anticipazioni di oggi sul secondo episodio della fiction Rai.

Nonostante le intrusioni di Don Matteo non sembrino essere gradite alla caserma di Spoleto, il sacerdote con il suo innato intuito e la sua umanità saprà rendersi utile e dimostrare il suo valore anche nella puntata in onda oggi, 16 gennaio.

L’episodio intitolato Non nominare il nome di Dio invano, inizierà a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Vediamo insieme cosa accadrà nel secondo episodio di una delle fiction più amate dal pubblico.

Don Matteo 12, anticipazioni sull’episodio Non nominare il nome di Dio invano

Secondo episodio di dieci puntate, Non nominare Dio invano è un titolo che riporta anche al 2° dei 10 comandamenti. Gli episodi negli eventi narrati si ricollegano idealmente alla parola di Dio e ai suoi insegnamenti. Nella scorsa messa in onda, Don Matteo si è sentito sopraffatto dai sensi di colpa dovuti alle conseguenze di un suo errore di valutazione. Seppur in dato in buona fede, il sacerdote in passato aveva consigliato a una sua pecorella smarrita di confessare al marito il proprio tradimento. Tale scelta aveva però portato a una tragedia e alla distruzione di quella stessa famiglia. Il rimorso accompagnerà il prete di Spoleto anche in questa puntata e lo porterà a seguire e accogliere con ancor più slancio la piccola Ines nella sua canonica.

Bambina di soli 6 anni, Ines era stata sino ad allora seguita dalla nonna la quale però deciderà di rinunciare a tale responsabilità. Il Capitano Anna, distrutta dopo aver scoperto di essere stata tradita da Marco, annulla le nozze. Per corteggiarla troverà a nella cittadina Dario Aita, da poco uscito di prigione.

Infine, il destino farà sì che Sofia si leghi sempre più a Jordi, suo compagno di classe.

Don Matteo 12, le Guest Star:

Fabio Rovazzi (ep. 1);

Christiane Filangieri (ep.2, stasera);

(ep.2, stasera); Simone Montedoro;

Giorgia Surina;

Nadir Caselli;

Simona Cavallari;

Paolo De Vita;

The Jackal;

Elena Sofia Ricci;

Antonio Catania;

Stefano Dionisi.

