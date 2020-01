Stasera in tv – Don Matteo 12: trama primo episodio e cast nuova stagione

Con la nuova stagione Don Matteo festeggia 20 anni di messa in onda e porterà sullo schermo tanti attori Guest Star e novità nel cast.

La prima puntata di Don Matteo 12 sarà oggi, 9 gennaio, episodio speciale per vari motivi. Quest’anno la fiction di Rai 1 compie 20 anni che festeggerà in prima serata a partire dalle ore 21.25 con i suoi fedelissimi. Ci saranno inoltre molti attori provenienti dal volto dello spettacolo che parteciperanno agli episodi della dodicesima stagione.

Vediamo insieme la trama della puntata di stasera e chi ci sarà.

Don Matteo 12, le anticipazioni sulla nuova stagione

La serie ambientata a Spoleto si era conclusa con l’evoluzione in positivo della storia di Anna e Marco. Per i due innamorati, prossimi al grande passo, le cose non avranno come previsto. Anna infatti delusa da alcuni comportamenti del compagno metterà in dubbio i suoi sentimenti e si avvicinerà a Sergio, da poco giunto a Spoleto. La Capitana sarà ancora una volta affiancata nelle indagini dal maresciallo Cecchini, fidato collega e amico. Sofia si ritroverà a essere legata a Jordi, un ragazzo appartenente alla sua scuola e con il sogno della danza. Jordi vorrebbe diventate un ballerino, ma il destino non sembra volersi concedere questa chance. Ines, bambina che a 6 anni ha già dovuto affrontare molte difficoltà dal punto di vista affettivo, inizia a legarsi a Marco Nardi e a vederlo come il padre che non ha mai conosciuto.

Il sentimento profondo e reciproco che lega il PM Nardi e Ines, quasi fossero padre e figlia, viene messo a dura prova dal nuovo arrivato Sergio, che si scopre essere il padre biologico della bambina. Riuscirà Don Matteo ad aggiustare le cose?

TRAMA PRIMA PUNTATA:

Non avrai altro Dio all’infuori di me

Il figlio di un cardiochirurgo di Spoleto di nome Andrea viene rapito e la Capitana distoglie l’attenzione dai preparativi del suo matrimonio con il PM Nardi e dai suoi dubbi personali, per concentrarsi sulle ricerche. A complicare le cose, si metterà anche una sorta di caccia al tesoro che finisce per coinvolgere tutto il paese. A Spoleto si è infatti sparsa la voce che un misterioso benefattore abbia lasciato del denaro racchiuso in scatole con degli origami. Il sospetto che nulla sia come sembra coinvolge tutti i personaggi dell’episodio, da Natalina a Pippo, sino allo stesso Don Matteo che Anna sospetta sia il bersaglio a cui la caccia mira segretamente.

Don Matteo 12, le Guest Star:

Fabio Rovazzi (ep. 1, stasera);

(ep. 1, stasera); Christiane Filangieri;

Simone Montedoro;

Giorgia Surina;

Nadir Caselli;

Simona Cavallari;

Paolo De Vita;

The Jackal;

Elena Sofia Ricci;

Antonio Catania;

Stefano Dionisi.

