Il selfie col cane finisce in tragedia: 17enne massacrata a morsi

Lara Sanson, 17enne di Tucuman, in Argentina, ha avuto bisogno di 40 punti dopo che il cane pastore tedesco della sua amica le ha affondato i denti sul viso.

Stava abbracciando il cane della sua amica per un servizio fotografico quando l’animale l’ha improvvisamente aggredita, mordendola ripetutamente sul volto. Lara Sanson, 17enne di Tucuman, nel nord-ovest dell’Argentina, è riuscita a salvarsi, ma ha i medici hanno dovuto applicarle ben quaranta punti a causa delle profonde ferite riportate.

Lo spiacevole incidente è successo mentre la ragazza stava posando felice e contenta accanto all’animale per una serie di scatti fotografici. La malcapitata se l’è vista molto brutta e ancora deve riprendersi dallo spavento, ma non ha dato il proprio consenso alla soppressione del cane a seguito dell’attacco subìto.

L’imprevedibile reazione del cane davanti alla macchina fotografica

Le immagini che vi proponiamo mostrano Lara con gli occhi chiusi e il viso tumefatto. I medici hanno impiegato circa due ore per applicarle i quaranta punti, sia interni sia esterni, arrivando fino alle gengive.

“Non so se gli ho toccato l’anca o se ha reagito in questo modo perché è vecchio, o perché l’ho abbracciato e spaventato” ha dichiarato la ragazza al quotidiano locale La Nacion. A suo dire, non ha provato molto dolore quando il cane l’ha morsa, né quando ha lasciato la sala operatoria. “Ho avuto solo un po ‘di fastidio a causa dell’infiammazione e delle difficoltà a mangiare”, ha spiegato.

Insomma, la ragazza ha cercato di sdrammatizzare, anche con un po’ di ironia. Ha persino condiviso le foto online, titolando così il suo post: “un servizio fotografico che va storto”. E ha già ricevuto 300.000 “mi piace”. Un utente ha commentato: “Un cane non dovrebbe mai essere abbracciato dal collo, non avvicinare il viso, poiché il loro istinto dice che li attaccherai, il collo è la parte più vulnerabile di un cane”. Buono a sapersi…

