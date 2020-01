Sanremo 2020, il “pentimento” di Fiorello: “Chi me l’ha fatto fare…” VIDEO

La tradizionale conferenza stampa di Sanremo ha visto protagonisti alcune delle donne che saliranno sul palco dell’Ariston con Amadeus, ma anche e soprattutto Fiorello.

L’ormai imminente 70° Festival di Sanremo è stato presentato questa mattina nella storica cornice del Teatro dell’Opera del Casinò cittadino. Presente naturalmente Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermess, e assente Teresa De Santis (è la prima volta che il direttore di rete diserta la conferenza stampa ufficiale del Festival di Sanremo). Convitato di pietra Fiorello, che da ultimo, in collegamento telefonico, ha riservato una “sorpresa” delle sue…

Fiorello stupisce ancora

Durante il tradizionale incontro con la stampa, Amadeus ha illustrato a grandi linee il calendario degli ospiti sul palco, che tuttavia potrebbe subire ancora dei cambiamenti. Tra i tanti “vip” che saliranno sull’Ariston c’è anche il mitico Fiorello, che ha parlato telefonicamente con Amadeus a margine della conferenza.

“Ama, mi hai messo già ansia – ha confessato lo showman, calamitando come sempre l’attenzione del pubblico -. Io non so ancora una minchia di niente di cosa farò, non lo so, l’hai capito che non lo so. Cu mu feci fare?”. Una cosa è certa: Fiore farà parte del cast “fisso”, volente o nolente, e anche stavolta ne vedremo delle belle…

