Stasera in tv film – Transformers 4 – L’era dell’estinzione: trama e...

Oggi, 15 gennaio, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, in classifica il 26º per maggiori incassi nella storia del cinema, sarà in onda su Italia 1: trama e trailer del film

Il film diretto da Michael Bay, che vede protagonisti Mark Wahlberg e Stanley Tucci, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2014 ed è il 4° capitolo della serie. La storia si apre dopo quattro anni dall’ultima battaglia fra robot e dalla minaccia scongiurata alla vita umana. Vediamo insieme la sinossi di Transformers 4, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 di oggi.

Transformers 4, il film stasera su Italia 1

La pellicola diretta da Michael Bay attualmente si trova al 26º posto nella classifica dei film con il maggior incasso nella storia del cinema. Al botteghino Transformers – L’era dell’estinzione ha incassato ben 8,6 milioni di euro nelle prime cinque settimane di programmazione nelle sale.

Trama

Gli anni sono passati e l’ultima battaglia fra robot che aveva sconvolto il mondo interno sembra essere ormai un lontano ricordo. La Terra si è leccata le ferite ed è tornata alla normalità, ricostruendo dalle macerie (anche psicologiche) lasciate dalla battaglia fra Autobot e i Decepticon. Un inventore e sua figlia vivono la loro esistenza, semplice e serena, a Chicago proprio il luogo che si era trasformato nell’arena del conflitto universale. Sotto molti punti di vista, Cade Yeager non è certo il miglior padre del mondo, ma per lui una promessa è una promessa e farebbe di tutto pur di mantenere la parola data. Soprattutto a sua moglie, alla quale prima che morisse ha giurato che avrebbe sempre protetto la loro bambina. Tessa sta crescendo però e ancora prima di diplomarsi inizia a uscire, rapportandosi con l’altro sesso e scatenando la disapprovazione di Cade. Questo rapporto conflittuale verrà stravolto quando i due scopriranno Optimus Prime mettendo, senza volerlo, di nuovo a rischio il Pianeta.

Transformers 4 – L’era dell’estinzione: trailer ufficiale

