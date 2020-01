Cristiano Ronaldo | Il Sun rivela la dieta e i segreti del calciatore

Cristiano Ronaldo ha svelato al Sun quali sono i segreti alimentari che lo aiutano a mantenere la forma fisica: una dieta rigorosa e tante ore di sonno.

Cristiano Ronaldo, calciatore di ineguagliabile talento, pare aver svelato al Sun quali sono i segreti alimentari che lo aiutano a mantenere la forma fisica. CR7 è, ovviamente, un vero maniaco dello sport: si allena continuamente, e nella sua villa a Torino ha fatto costruire una palestra completamente attrezzata e una grande piscina. Inoltre ha investito più di 50.000 sterline (circa 58.400 euro) in un locale adatto alla crioterapia, disciplina che aiuta a sconfiggere i dolori muscolari e a ridurre gonfiori e infiammazioni. L’obbiettivo di Cristiano è quello di essere il calciatore migliore del mondo, e per diventarlo il portoghese è disposto a tutto.

La rigorosa dieta di Cristiano Ronaldo

Fondamentale nella vita di Cristiano Ronaldo, come in quella di molti altri calciatori, è la dieta. L’uomo ha rivelato al Sun di mangiare sei volte al giorno: i piatti di pesce (soprattutto tonno, pesce spada e merluzzo) sono i suoi preferiti, ma non disdegna la carne di pollo, che il giocatore dice di apprezzare per il suo elevato contenuto proteico e il basso contenuto di grassi. Il pasto più importante, racconta il Sun, è la colazione: nella colazione di CR7 non mancano mai prosciutto, formaggio e yogurt magro. Per il pranzo invece le opzioni sono due: pollo e insalata, o insalata di pomodori con tonno, olive e uova. Carne e pesce sono i protagonisti della cena dello sportivo, che alla sera mangia solitamente pesce spada fresco e insalata, o bistecca e calamari. Per gli spuntini durante il giorno Cristiano si riserva solo frutta fresca e toast di avocado.

I segreti di Cristiano Ronaldo per mantenere la forma fisica

Ma il rigido schema alimentare non è sufficiente: Cristiano Ronaldo ha raccontato di non bere alcolici praticamente mai. La decisione è probabilmente dovuta anche alla morte del padre José Dinis Aveiro, morto di alcolismo quando Cristiano era molto giovane. Di recente Ronaldo ha raccontato quanto questa tragedia lo abbia segnato. L’ultimo segreto grazie al quale il calciatore mantiene la sua eccezionale condizione fisica è il riposo: oltre a dormire almeno otto ore ogni notte, Cristiano fa anche cinque pisolini al giorno: “Dormire correttamente è fondamentale per ottenere il massimo dall’allenamento, quindi vado a letto presto e mi alzo presto, soprattutto prima delle partite, perché il sonno aiuta i muscoli a recuperare”.

