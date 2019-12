Cristiano Ronaldo | orologio ed anelli di diamanti alla cerimonia | polemica

Durante la premiazione dei Globe Soccer Awards non è piaciuto l’atteggiamento di Cristiano Ronaldo, con tanti sul web che lo accusano di una colpa precisa.

Sta facendo molto discutere Cristiano Ronaldo per il fatto di avere ostentato un orologio costosissimo nel corso di una sua partecipazione ad un programma televisivo. Secondo molti, l’attaccante della Juventus l’avrebbe fatto di proposito. E questo non gli sta risparmiando un pò di critiche da un pò ogni dove sui social. Colpa di aver messo tropo in bella evidenza il lussuoso oggetto, dal valore stimato di oltre 444mila euro. E Cristiano Ronaldo d’altronde ha una certa predilezione per il lusso. Domenica 29 dicembre si trovava alla premiazione dei Globe Soccer Awars, a Dubai, dove è stato eletto giocatore dell’anno 2019. L’orologio è un raro Rolex GMT-Master Ice, al quale CR7 ha abbinato anche due anelli tempestati di diamanti. Di questi, uno è quello di fidanzamento con la bella Georgina Rodriguez, la 25enne modella argentina che da un pò di tempo è la sua compagna.

Cristiano Ronaldo: “Dopo il calcio sarò a Hollywood”

Per quanto riguarda l’orologio indossato dal portoghese, si tratta di uno degli esemplari più rari e costosi mai realizzati. È fatto in oro bianco da 18 carati con centinaia e centinaia di diamanti. E non è neppure l’orologio più costoso della sua collezione. Infatti l’asso juventino possiede anche un ancor più raro Franck Muller del valore di 1,4 milioni di euro commercializzato esclusivamente dal fornitore unico Frosto of London. Di recente la rivista Forbes ha nominato CR7 nel novero della classica degli sportivi più pagati nel corso del decennio 2010/2019. Il portoghese si è piazzato al secondo posto. Alla Juventus percepisce un ingaggio enorme, merito anche dei tanti sponsor. E solamente qualche giorno fa lui stesso ha affermato che, dopo il calcio giocato, ha intenzione di cimentarsi nella carriera di attore. “Ma c’è tempo, ho intenzione di giocare fino a 40 anni. Comunque nel tempo libero studio, mi preparo e cerco di apprendere il più possibile”.

