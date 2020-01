Uomini e Donne | Oggi scontri accesi, una dama scoppia a piangere

Uomini e Donne, oggi in studio scontri accesi tra i protagonisti del Trono Over. Protagonista di una violenta discussione una dama scoppia a piangere.

Nuovi scontri e violente discussioni saranno protagoniste di Uomini e Donne oggi pomeriggio. I protagonisti del Trono Over continueranno ad intrattenere il pubblico di Canale 5: la puntata proseguirà da dove è finita ieri, ovvero con Gemma Galgani che cerca di capire quali siano le reali intenzioni di Marcello, che ha iniziato a conoscere anche Anna Tedesco. Anna, a sua volta, sta frequentando anche Mattia, il quale esce anche con Barbara De Santi. Barbara, oggi pomeriggio al centro dello studio, capirà finalmente il motivo per cui il cavaliere non le rispondeva al telefono. Interverrà dunque Gianni Sperti, che si scaglierà contro Anna: l’opinionista è sicuro del fatto che la dama abbia una relazione fuori dal programma, e sarebbe questo il motivo per cui non riuscirebbe a crearsi una “vera” relazione in studio. “Continui a essere single qua dentro perché non dici la verità”, dichiarerà Gianni Sperti contro Anna. Lei nega tutto.

Scontri accesi a Uomini e Donne, una dama scoppia a piangere

La puntata di oggi si concentrerà poi su Incarnato, che avrà un duro scontro con Roberta. Il cavaliere napoletano inizierà parlando del suo interesse nei confronti di Barbara: Armando ammette di pensare che la De Santi sia una bellissima donna, ma dice di essere sicuro che mentalmente i due non potrebbero mai andare d’accordo. Sarà proprio Roberta ad intervenire, accusando il cavaliere di essere una persona falsa. I due qualche tempo fa avevano avviato una conoscenza finita male, e oggi si scontreranno accusandosi a vicenda: durante questa discussione per la dama sarà impossibile trattenere le lacrime. Poi lancia una frecciatina nei confronti di Armando: “Io non ho problemi, non mi devo nascondere da nessuno fuori”. Non solo, la dama dirà di essere convinta del fatto che a Incarnato piaccia far perdere del tempo alla gente.

