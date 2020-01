Uomini e Donne, Giulio Raselli spiazza tutti – VIDEO

Colpo di scena durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne: Giulio Raselli spiazza tutti con una mossa a sorpresa.

Un colpo di scena che ha spiazzato tutti quello avvenuto nella registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi 9 gennaio. Infatti, il tronista Giulio Raselli avrebbe dovuto fare la sua scelta, ma incredibilmente non si sarebbe presentato in studio.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Giulio Raselli ha deciso: quando vedremo la scelta

Insomma, quando tutto sembrava pronto per la scelta del tronista, è arrivato questo colpo a sorpresa per quanto erano presenti in studio.

Leggi anche ->Chi è Giovanna Abate: età, carriera e vita privata della corteggiatrice di Giulio Raselli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ma quindi cosa è successo? La conduttrice Maria De Filippi e i suoi autori non hanno in alcun modo spiegato l’assenza del ragazzo in puntata. Molto probabilmente, ma resta in ogni caso un’ipotesi che aspetta conferme, Giulio Raselli ha fatto la sua scelta a porte chiuse.

Come noto, il ragazzo era entrato in trasmissione come corteggiatore di Giulia, ma è rimasto scottato dalla tronista che gli ha preferito un altro. Maria De Filippi, però, gli ha dato la possibilità di trovare il vero amore concedendogli un trono lo scorso dicembre. Adesso è lui a spiazzare tutti con questo colpo di scena inatteso.