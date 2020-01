Tempesta Brendan in Gran Bretagna: un tetto “vola”, è panico – VIDEO

I fortissimi venti della tempesta Brendan si sono abbattuti su Slough, in Inghilterra, dove il tetto di un enorme edificio è finito in mezzo alla strada.

Un’enorme porzione di tetto è stata scoperchiata da un condominio di 200 persone e scaraventata nel bel mezzo di una trafficatissima strada. E’ successo a Slough, in Inghilterra, dove i fortissimi venti della tempesta Brendan si stanno abbattendo con inaudita violenza.

L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 18:00 di oggi (ora locale). Un inquilino del condominio ha riferito a MailOnline di aver sentito il tetto scricchiolare poco prima che volasse via. Il testimone oculare che ha filmato la scena sul suo telefonino ha poi pubblicato un video su Twitter che spiega meglio di mille parole il caos e il panico che da un momento all’altro sono esplosi sulla strada. Scene da “si salvi chi può”…

Leggi anche –> Thailandia colpita dalla tempesta: un morto, turisti bloccati nei resort

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Scene da brivido dopo l’arrivo della tempesta Brendan

Haris Baig, 30 anni, di Slough, ha raccontato che stava guidando lungo la strada incriminata quando ha visto il tetto schiantarsi di fronte a lui: “All’inizio pensavo che fossero impalcature, ma poi mi sono reso conto che l’intero tetto era crollato. C’era un gran rumore. Ero a circa 15 metri di distanza e ho subito inchiodato. Sono uscito per vedere se tutti andavano bene. Questa è stata la mia prima reazione, ma allo stesso tempo mi domandavo se fosse sicuro farlo”.

Baig ha precisato di non aver visto alcuna persona ferita (come poi confermato dal South Central Ambulance Service), ma ha sentito che una persona diceva di essersi rotta una gamba. “È stato un disastro. È stato un miracolo che nessuno sia stato ucciso”. Un portavoce del Royal Berkshire Fire and Rescue Service ha fatto sapere che tre squadre sono state inviate sul posto dopo l’incidente.

I vigili del fuoco spiegano di non essere “sicuri al 100%” dell’incolumità di quanti si trovavano all’interno dell’edificio quando il tetto è “volato”. Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico per evidenti motivi di sicurezza. In attesa di nuovi aggiornamenti, la raccomandazione delle autorità locali è quella di evitare di recarsi nell’area colpita e dintorni, se non strettamente necessario. L’allerta nel sud-est dell’Inghilterra rimane massima fino a domani.

EDS