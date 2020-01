Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anticipazioni di oggi 14 gennaio

Il reality trasmesso per la prima volta nel 2006, La Pupa e il Secchione nella prima edizione era molto diverso da oggi: tutte le anticipazioni sulla nuova edizione

Con Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, La pupa e il secchione torna in onda stasera su Italia 1 a partire dalle ore 21.25.

La pupa e il secchione e le sue coppie nella prima edizione e nella seconda alloggiavano a Villa La Motta di Travedona Monate, in provincia di Varese, mentre quest’anno con la terza edizione i protagonisti del reality si fronteggeranno in 6 puntate, ma vivranno tutti insieme in una nuova location: Villa Cornetto di Collefiorito (a Guidonia Montecelio in provincia di Roma). La vincitrice del 2010, Francesca Cipriani, porta alto lo stendardo delle pupe e accoglierà in studio, assieme al collega, Giorgio Mastrota, Michele Mirabella e Alessandra Mussolini.

La pupa e il secchione puntata di oggi

Stasera vedremo compiersi Il ripensamento per il quale i componenti delle coppie si scambieranno tra loro.

Le prove

Ci sarà inoltre la prova Materassi, ossia una competizione in cui i concorrenti si improvviseranno venditori di materassi e verranno valutati, ovviamente, dal mitico Giorgio Mastrota.

Successivamente la prova di Anatomia, che sarà giudicata da Michele Mirabella. Seguirà la prova Burlesque, dove potremo ammirare Aurora Staltieri che insegna (o per lo meno tenta di insegnare) agli improvvisati ballerini l’arte di questa sensuale danza. L’ultima delle fatiche sarà il Bagno di cultura, e verrà valutata da Alessandra Mussolini.

Alla fine della puntata, come da regolamento della nuova edizione, una delle coppie in gara verrà eliminata.

La pupa e il secchione, cast e concorrenti delle 6 puntate

I sei secchioni e le due secchione:

Raffaello Mazzoni (ricercatore medico)

(ricercatore medico) Giovanni Tobia De Benedetti (latinista)

(latinista) Giovanni Boni (studente)

(studente) Lorenzo De Lauretis (proclamato il più intelligente d’Italia nel 2018)

(proclamato il più intelligente d’Italia nel 2018) Alessandro Santagati (maestro di scacchi)

(maestro di scacchi) Dario Massa (sviluppatore di videogiochi)

(sviluppatore di videogiochi) Florencia Lourdes Genna (prof.ssa di matematica)

(prof.ssa di matematica) Maria Assunta Scalzi (filologa)

I due pupi e le sei pupe sono:

Mariano Catanzaro (influencer)

(influencer) Stefano Beacco (stripper)

(stripper) Stella Manente (influncer)

(influncer) Marina Evangelista (ballerina)

(ballerina) Carlotta Cocina (modella)

(modella) Martina Di Maria (ragazza immagine)

(ragazza immagine) Martina Fusco (swinsuit model)

(swinsuit model) Angelica Preziosi (fotomodella)

Le coppie

Massa – Marina Evangelista

De Benedetti – Carlotta

Mazzoni – Angelica

Santagati – Martina Di Maria

Boni – Martina Fusco

De Lauretis – Stella

Genna – Mariano

Scalzi – Stefano

La pupa e il secchione, giuria Barbara Alberti

Aldo Busi

Alessandro Cecchi Paone

Roberto Giacobbo

Giampiero Mughini

Alessandra Mussolini

Vittorio Sgarbi.

La pupa e il secchione format

La pupa e il secchione, gli ospiti

la Marchesa Daniela D’Aragona

Valeria Marini

Giorgio Mastrota

Sandra Milo

Maria Monsè

Giulia Salemi

Youma

Alba Parietti

