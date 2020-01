Stasera in tv – Il Molo Rosso su Rai 2: le nuove puntate oggi, 14 gennaio

Il Molo Rosso su Rai2, con le ultime puntate di oggi, 14 gennaio, torna sul piccolo schermo ancora in anteprima mondiale: trama e anticipazioni di stasera

L’appuntamento con Il Molo Rosso su Rai 2 è stato spostato alle ore 23.30, in seconda serata. La messa in onda sarà per tre puntate e giungerà fino alle 2 del mattino. Per coloro che non potranno permettersi di fare le ore piccole stanotte, Il Molo Rosso di Rai due e i suoi episodi passati saranno resi tutti disponibili su RaiPlay (dopo la conclusione della messa in onda).

Vediamo insieme cosa accadrà oggi a Irene Arcos, Alvaro Morte e Veronica Sanchez.

Leggi anche –> Il Molo Rosso su Rai 2: trama puntate 1 e 2

La serie tv dei “cugini spagnoli” non entusiasma il pubblico di Rai 2

Decisamente non buoni i risultati in fatto di share per il telefilm Il Molo Rosso, titolo originale El Embarcadero, pellicola spagnola uscita in anteprima mondiale prima in Italia che in terra natia.

Il flop registrato la scorsa settimana ha costretto la rete a un repentino slittamento in seconda serata, piuttosto che farla propendere per la cancellazione.

Ma per vedere l’ultima puntata di Il Molo Rosso quante puntate mancano?

La seconda stagione della serie tv, esattamente come la prima, è costituita da 8 puntate e con la serata (o meglio dire notte) di oggi arriveranno a quota 5 quelle già trasmesse. Difficile dirlo con certezza dato lo smottamento del palinsesto di Rai due, ma è probabile che le prossime tre, e dunque per Il Molo Rosso anche l’ultima puntata, verranno messe in onda il prossimo martedì sempre alle ore 23:30.

Il Molo Rosso, trama delle puntate di stasera

Alex Pina, creatore della serie di successo La Casa di Carta, ci riporta alla storia che prende il via dalla morte di Oscar (Alvaro Morte, il Professore, sempre nella Casa di Carta) e che si intreccia alla vita di tutti gli altri personaggi del telefilm. Katia e Blanca cercano di aiutare Ada a trovare chi l’ha molestata tramite internet mentre le ricerche per capire cosa abbia portato alla morte di Oscar (e per mano di chi) continuano. Il rapporto complesso fra le due donne, improbabili detective, si evolverà a tal punto che Aìejandra e Veronica passeranno la notte insieme. Dopo l’evento si divideranno e Alejandra nonostante la dichiarazione d’amore di Fran inizierà a sentirsi sempre più vicina a Corrado, mentre Veronica tornerà a Taracuellos, dove troverà un quaderno che sospetta possa essere il movente dell’omicidio di Oscar.

Il Molo Rosso, cast completo:

Álvaro Morte (Óscar León Faus)

Verónica Sánchez (Alejandra Álex Leyva / Martina)

Irene Arcos (Verónica Alfaro)

Roberto Enríquez (Conrado)

Marta Milans (Katia)

Judit Ampudia (Ada)

Miquel Fernández (Francisco Fran Pacheco)

Paco Manzanedo (Vicent)

Cecilia Roth (Blanca)

