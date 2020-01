Conosciamo meglio la storia di Michele Mirabella: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del personaggio televisivo

Michele Mirabella nasce a Bitonto il 7 luglio 1943. Dopo la maturità classica, da privatista, s’iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza per poi passare a Lettere e filosofia. Poi partecipa Centro Universitario Teatrale di Bari dove diventerà regista. A Bari in teatro è attore e regista di spettacoli di opere di Brecht, Shakespeare, Ruzante, Goldoni, Beckett e Buchner presso il Centro universitario teatrale. Nel 1970 entra nel teatro professionista, scritturato e socio nella Compagnia del “Teatro Insieme” con Vincenzo De Toma, Ettore Conti, Marzia Ubaldi e partecipa all’allestimento de I tre Moschettieri di Dumas-Planchon e Fuori della porta di Edith Bruck.

Insegna “Sociologia della comunicazione: teoria e tecniche” nella Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Lecce. Poi passa a “Sociologia della comunicazione: teoria e tecniche dei mezzi di comunicazione di massa”, presso l’Università di Bari e presso la Libera Università IULM di Milano. Firma la regia di oltre cinquanta spettacoli (tra gli autori: Goldoni, Plauto, Aristofane, Brecht, Shakespeare, Pirandello, Ruzante, Alberti, Shisgall, Mrozek, Manfridi, Poggiani, Benni, Feydeau, Machiavelli, Sciascia, Donald Churchill, Moretti, Micheli, De Filippo) e ha diretto allestimenti e recitato in teatri stabili e in numerose compagnie primarie in tutta Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Nella sua attività di regista d’opera lirica mette in scena “Traviata”, “Tosca”, “Butterfly”, “Histoire du soldat”, “La marescialla d’Ancre”, “L’Elisir d’amore”, “Il Barbiere di Siviglia“, “Don Pasquale”, “Manon Lescaut”, “Lucia di Lammermoor”, “Il tabarro”, “Cavalleria rusticana”, “Zanetto”, “Rigoletto”, “L’Italiana in Algeri”, “Il Pipistrello” e opere di Strawinsky, De Falla, Traetta, Piccinni, Duni, Nini, Philidor.

Michele Mirabella chi è: vita privata

Sposato, è diventato padre di due figlie che si chiamano Margherita e Marta. Suo padre è stato un ufficiale dell’Esercito, mentre sua madre una professoressa di lettere. Ama la buona cucina ed ha una passione smodata per la pasta.