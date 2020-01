Lutto Matteo Viviani, gravissima perdita per l’inviato de Le Iene

La Iena Matteo Viviani ha subito una gravissima perdita nelle scorse ore: l’inviato del programma Mediaset ha dovuto affrontare la morte del padre.

Giunge oggi la notizia che la iena Matteo Viviani in queste ore sta vivendo una grande tragedia. Lo storico inviato del programma Mediaset, infatti, ha subito la perdita del padre ieri 13 gennaio. Al momento non sono noti dettagli su quale sia la causa della morte dell’uomo, né se fosse affetto da qualche malattia. Comprensibilmente l’inviato de ‘Le Iene’ non ha commentato la scomparsa del padre ufficialmente, preferendo chiudersi nel proprio dolore.

L’unica frase pubblica che Matteo ha condiviso è quella che si legge sul proprio profilo social in cui la iena ha scritto: “Buon viaggio papà“. Come spesso accade in questi casi, la community di internet si è stretta attorno ai familiari in lutto, condividendo in queste ore numerosi messaggi di solidarietà e conforto.

Matteo Viviani, l’anno orribile della Iena

Il lutto per la scomparsa del padre giunge per Matteo Viviani ad inizio anno 2020, ma al termine di un periodo piuttosto difficile. Se la iena aveva superato con ottimismo il furto subito in casa, i mesi successivi a quella brutta sorpresa sono stati emotivamente molto più duri. Qualche mese dopo, infatti, Matteo ha dovuto convivere con la scomparsa della sua grande amica Nadia Toffa . Un periodo piuttosto complicato che sembrava giunto alla fine e che invece è stato allungato con questa nuova tragica scomparsa.