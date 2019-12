Giulio Golia addio Iene | “Ho deciso io” | il tweet | FOTO

Clamoroso annuncio Giulio Golia addio Iene: l’amatissimo volto televisivo annuncia di essersi fatto da parte, e rivela anche altro in proposito.

Clamoroso addio di Giulio Golia a ‘Le Iene‘. Lo stesso conduttore televisivo ed inviato a più riprese della longeva trasmissione di inchieste di Mediaset ha dato questa notizia che ha spiazzato tutti. Il messaggio è apparso sui suoi canali web ufficiali, con Giulio Golia che annuncia l’addio a ‘Le Iene’ comunque solo in maniera provvisoria. “Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle“ la divisa da iene” che oramai mi accompagna da più di 20 anni . Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre #civediamoagennaio #grazie #abbraccioforte #liberalamente #buonefeste @redazioneiene”. Queste le parole rilasciate dal celebre volto televisivo originario di Napoli. Non viene fornita però nessuna spiegazione in merito a questa scelta.

Giulio Golia addio Iene, tanti i messaggi di apprezzamento dagli ammiratori

C’è chi ritiene che possa centrare la morte di Nadia Toffa. Entrambi erano molto amici e la scomparsa della 40enne giornalista bresciana ha rappresentato un evento triste che Golia in particolare potrebbe non avere ancora del tutto superato. Fatto sta che su Instagram e sugli altri suoi spazi web personali, Giulio sta ricevendo tanti messaggi di stima e di apprezzamento. In molti gli chiedono di ripensarci e di volerlo vedere ancora alla ripresa delle trasmissioni. Lui si è fatto apprezzare negli oltre 20 anni di presenza a ‘Le Iene’ per il carattere, la determinazione, l’ironia ed anche il grande senso di umanità che gli sono propri.

