Mamma allatta allo zoo: commovente reazione dell’orangotango – VIDEO

Giovedì scorso Gemma Copeland, 30 anni,originaria di Manchester e residente nella contea inglese del Cheshire, è andata in visita allo zoo di Schönbrunn mentre si trovava in vacanza a Vienna, in Austria, con il figlio neonato Jasper, di appena 15 settimane, e il compagno Shane, 31 anni. E si è commossa fino alle lacrime dopo un toccante incontro con un esemplare femmina di orangotango, conosciuta quando ha avuto bisogno di allattare tra una gabbia e l’altra.

I tre erano vicino al recinto dell’orangutan quando Gemma si è resa conto che Jasper reclamava la sua poppata. Mentre si è seduta contro il vetro per nutrire il piccolo, l’orangotango ha iniziato a guardarla attentamente, a mandarle dei baci e ad appoggiare la mano sulla vetrata, come a voler accarezzare entrambi.

La piacevole sorpresa dell’orangotango

Shane è riuscito a riprendere il commento incontro in un video realizzato con il suo telefono. E rivedendo quella immagini Gemma si è sentita stringere il cuore. “Amo viaggiare e gli animali e quando ho prenotato un volo economico per Vienna ho notato che lì c’è lo zoo più antico del mondo” ha raccontato lei stessa. Mai però si sarebbe aspettata una così piacevole sorpresa. L’orangotango “mi ha guardato dritto negli occhi, poi ha alzato la mano come per toccare mio figlio. Ero già sbalordita da questa bellissima creatura. Ma la sua reazione mi ha davvero lasciato senza fiato… Ha continuato a guardarmi ed è rimase seduta con me per circa mezz’ora, accarezzando il vetro e sdraiandosi lì vicino come per sostenermi e proteggermi”.

La scena ha attirato anche l’attenzione di un bel po’ di visitatori dello zoo, che si sono fatte avanti per vedere cosa stava succedendo e sono rimaste a guardare in rispettoso silenzio. “È stato davvero adorabile e non volevo andarmene…” confessa la neomamma. Che ha poi condiviso la toccante esperienza su Facebook, in un posto che è poi diventato virale, raccogliendo milioni di visualizzazioni, “mi piace” e condivisioni.

