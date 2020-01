Wanda Nara mostra il pizzo della biancheria su Instagram. I followers sono sconvolti dalla bellezza della nuova opinionista del Grande Fratello VIP.

Wanda Nara ha stupito il pubblico anche ieri sera, durante la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello VIP, alla quale Wanda partecipa come opinionista negli studi di Alfonso Signorini. Dopo la prima puntata, durante la quale Wanda ha sbalordito tutti quanti con un look stratosferico, anche ieri sera la moglie del calciatore Mauro Icardi ha saputo intrattenere il pubblico mostrando “dettagli” di biancheria intima. Tralasciando l’abbigliamento di Wanda Nara, l’appuntamento di ieri sera del Grande Fratello è stato imperdibile anche per altri motivi: prima di tutto si è assistito ad un inizio di chiarimento tra Serena Enardu e Pago, ed è seguito anche un interessante confronto tra Imma Battaglia e Licia Nunez.

Wanda Nara mostra il pizzo della biancheria nel backstage del GFVIP

Wanda Nara, che è stata duramente criticata i giorni scorsi da alcuni ex concorrenti del Grande Fratello a causa della sua scarsa capacità di opinionista del reality, ha saputo farsi apprezzare dal pubblico italiano in altri modi. Durante la messa in onda delle due puntate ha sfoggiato look da capo giro; particolarmente piccante è stato un dettaglio pubblicato nelle sue Instagram stories ieri sera, quando Wanda si è scattata alcune foto e un video nel backstage del Grande Fratello VIP. Proprio durante il video pubblicato dall’argentina sul social network, la giacca blu che indossava si è aperta sul petto mostrando dettagli di pizzo del reggiseno, perfettamente in tinta con l’outfit. Alcuni followers della donna sono rimasti impressionati da questo “scorcio”, ma noi sappiamo che Wanda Nara non è nuova a mostrare con orgoglio il proprio (bellissimo) corpo su Instagram.

