Conosciamo meglio la storia di Carlo Alberto Chiesa: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del regista pubblicitario

Carlo Alberto Chiesa nasce a Torino il 27 dicembre 1922. Regista pubblicitario e di attualità cinematografiche, è stato anche montatore e sceneggiatore. Dirige nel 1951 il suo unico film a soggetto, I due sergenti, con la firma anche per il soggetto e per la sceneggiatura, che ha riscosso un modesto successo. Si è occupato del montaggio in Ogni giorno è domenica di Mario Baffico (1944), Giorni di gloria di Giuseppe De Santis, Luchino Visconti, Marcello Pagliero (1945). In regia per Canzoni per le strade di Mario Landi (1949), I due sergenti (1951); infine, per la sceneggiatura è stato protagonista I cavalieri del diavolo di Siro Marcellini (1959). In una vecchia intervista ad “Avvenire” la stessa moglie Isa Barzizza ha svelato: “Quando mio marito, Carlo Alberto Chiesa, morì in un incidente stradale, la mia vita si spezzò. Avevo una bambina piccola e ho deciso di dedicarmi a lei. Mi consigliarono di aprire una casa di doppiaggio. Così ho ricominciato”.

Carlo Alberto Chiesa chi era: età, carriera e vita privata

Carlo Alberto è stato il marito dell’attrice Isa Barzizza. Scompare all’età di 37 anni in un incidente stradale sulla via Aurelia nel 1960.