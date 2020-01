Stasera in tv film – Io Sono Tempesta: cast, trailer e trama del film di Rai 3

Recensioni, pubblico e critica hanno concordato nell’elogiare Io Sono Tempesta, film uscito nelle sale nel 2018 e per il quale Marco Giallini ha ricevuto la candidatura come miglior attore in una commedia (premio vinto da Antonio Albanese con il film Come un gatto in tangenziale).

La pellicola verrà trasmessa su Rai 3 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama completa, gli attori e le frasi che hanno reso il film tanto apprezzato.

Io Sono Tempesta, trama

Ricco e evasore incallito, Numa Tempesta sta per concludere un affare importante, la costruzione di una metropoli in Kazakistan, quando il fisco si rende conto che qualcosa non torna e gli presenta un conto salato. L’imprenditore verrà infatti condannato per i suoi reati e affidato ai servizi sociali. L’irrequieto Tempesta sarà così costretto a fare del bene ai senzatetto.

L’anno di servizio obbligatorio non parte nel migliore dei modi perché i clochard non accettano la sua condizione di benestante, che fra l’altro il condannato non smette di rinfacciare con il suo atteggiamento altezzoso. Conoscerà Bruno però, un senza fissa dimora che con il figlio usufruisce dei servizi del centro. Arguto e maltrattato dalla vita, Bruno non si arrende alla sua condizione e finisce per ispirare in Numa sentimenti di amicizia e stima che credeva di aver dimenticato.

Frasi di Numa Tempesta (Marco Giallini):

“In questi giorni io, senza telefono, ho perso trenta milioni… però stanotte ho dormito da dio!”

“Per capì un paraculo ce vo’ n’antro paraculo!”

Riferito all’evasione fiscale: “Sono cose che in Italia non contano, sono stronzate, fanno curriculum.”

Io Sono Tempesta, cast completo:

Marco Giallini (Numa Tempesta)

Elio Germano (Bruno)

Eleonora Danco (Angela)

Jo Sung (Dimitri)

Francesco Gheghi (Nicola)

Carlo Bigini (Padro Numa)

Marcello Fonte (Il Greco)

Io Sono Tempesta, trailer

