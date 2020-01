Stasera, 10 gennaio, Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci, sarà in onda in prima serata: anticipazioni, regolamento e video promo del nuovo talent show

Prima puntata stasera per Il Cantante Mascherato, programma ispirato al talent show canoro The Masked Singer, di successo in Germania e negli Stati Uniti.

A sua volta, The Masked Singer si ispira a King of Masked Singer creato dalla Munhwa Broadcasting Corporation, emittente radiotelevisiva sudcoreana.

Quando inizia Il Cantante Mascherato?

A partire dalle ore 21.25 su Rai 1.

Il Cantante Mascherato: regolamento, anticipazioni e qualche curiosità

Lo show musicale condotto da Milly Carlucci avrà come protagonisti concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo che si esibiranno in sfide canore in forma anonima e saranno in tutto 4, a partire da stasera. Le maschere nasconderanno non solo il volto dei personaggi, ma avvolgeranno tutto il corpo dei protagonisti rendendo (quasi) impossibile agli spettatori identificare il personaggio che le indossa.

Gli aspiranti al titolo saranno 8 e, secondo il regolamento del programma, nella prima serata di oggi le prove saranno suddivise in 2 manche.

Nella prima i cantanti si sfideranno a coppie e coloro che vinceranno accederanno di diritto alla seconda prova. La seconda manche avrà un tema specifico e i vincitori che passeranno al turno successivo saranno solamente 2, scelti dal pubblico tramite il televoto.

Il vincitore assoluto dello show, proclamato nell’ultima puntata del programma, si aggiudicherà il trofeo maschera d’oro.

Le coreografie delle esibizioni saranno curate dal ballerino Raimondo Todaro, la sigla è la canzone Who Are You dei The Who e saranno gli Studi Fabrizio Frizzi di Roma (gli stessi dove si svolge Domenica in) a ospitare la competizione.

Come confermato dalle anticipazioni diffuse da Rai 1 i partecipanti, complessivamente, hanno:

partecipato per 46 volte al Festival di Sanremo e ottenuto 5 vittorie;

venduto 250 milioni di dischi;

condotto oltre 70 programmi;

interpretato 25 film;

tenuto concerti in oltre 30 paesi del mondo;

pubblicato 88 album discografici.

Il Cantante Mascherato: come funziona, come si vota e giuria

I concorrenti che verranno eliminati saranno costretti a togliere la maschera, svelando così la propria identità che, sino ad allora, rimarrà segreta anche agli sfidanti. A decidere chi dovrà abbandonare la sfida sarà il minor numero di voti decretato dalla giuria, dai like lasciati dai telespettatori tramite i social direttamente sulla pagina dedicata allo show e dal gradimento espresso dal pubblico attraverso il televoto.

I giudici:

Francesco Facchinetti

Flavio Insinna

Guillermo Mariotto

Ilenia Pastorelli

Patty Pravo

Il Cantante Mascherato, video spot di Milly Carlucci dal suo canale Instagram

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI