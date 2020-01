Rosa Perrotta, scenata di gelosia: “Tuo marito? Sarà cornuto” – VIDEO

Rosa Perrotta, scenata di gelosia contro una fan che fa un complimento a Pietro Tartaglione: “Tuo marito? Cornuto di cognome”.

Tra le coppie uscite dal programma ‘Uomini e donne’, sembra la più consolidata. Parliamo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che lo scorso luglio hanno visto nascere il primogenito, Domenico.

Tra i due, dunque, procede a gonfie vele, ma nelle scorse ore lei è stata protagonista di uno scivolone. Tutto nasce da un commento sui social da parte di una fan.

Del resto, non è la prima volta che la neo mamma replica anche in modo brusco a delle affermazioni dei follower suoi o del suo uomo. Stavolta tutto nasce da una battuta di una fan di Pietro Tartaglione, che le si rivolge con queste parole: “Una bomba tuo marito, bonazzo”.

Forse i termini per formulare il complimento saranno stati ritenuti inappropriati, fatto sta che la risposta non è certo da meno, anzi. La giovane donne chiede infatti alla fan di Tartaglione se sia sposata o fidanzata, alla risposta negativa alza i toni: “Un marito? Lo troverai preso, vedrai, ne sono sicura. Come sono sicura che di cognome farà Cornuto. Auguri”.