Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori da poco, con l’arrivo del piccolo Dodo. Ma dopo la nascita del bambino tra i genitori qualcosa è inevitabilmente cambiato. Rosa, che ha conosciuto Pietro durante il dating show “Uomini e Donne”, dove lui partecipava come tronista e lei sua corteggiatrice, ha raccontato a “Chi” com’è cambiato il rapporto con il compagno sotto le lenzuola.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ecco cos’è cambiato con l’arrivo di Dodo

Rosa Perrotta ha raccontato al settimanale “Chi” del suo rapporto sotto le lenzuola con il compagno Pietro Tartaglione, dopo l’arrivo del loro primo figlio Dodo. La Perrotta ha detto: “Se è cambiato il rapporto intimo? Decisamente sì! Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorato per mesi, anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante. Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre, all’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio. Ma non è cambiato solo il rapporto sotto le lenzuola. Della vecchia me non c’è più nulla di ciò che c’era prima della nascita di Dodo. Ora mi sento una donna con una consapevolezza diversa. Il suo sguardo ha riordinato il mio equilibrio”. Ma nonostante i problemi a letto, Rosa e Pietro sembrano essere comunque molto felici insieme: “Pietro è un santo. È un bravo compagno, un bravo padre, ma io alla prima occasione scatto. Se siamo a un evento e trovo una che fa la cretina, parto di testa. Chi mi conosce, sa che è meglio non stuzzicarmi”.

