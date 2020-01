Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 8 gennaio

Chi l’ha Visto? stasera con la nuova puntata di oggi, 8 gennaio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli.

Dopo la pausa estiva, Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose. La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione del suo programma ha spesso dato una mano alle Forze dell’Ordine e permesso a persone scomparse di tornate sane e salve e a casa. Altre volte, invece, nonostante le prove raccolte, anche lo show è arrivato troppo tardi.

Vediamo insieme di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera.

Chi sono gli scomparsi?

Pochi minuti fa la pagina Facebook ufficiale di Chi l’ha Visto? ha pubblicato un’anticipazione:

“Igor il russo”: Fissato al 27 maggio il processo d’appello a Norbert Feher, condannato all’ergastolo per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri. Prima di Natale il ricorso dei figli della guardia volontaria contro lo Stato italiano era stato dichiarato inammissibile dalla Corte europea dei diritti umani. “Il pattugliamento fermato solo dopo che nostro padre fu ucciso”.

Come è facile intuire, il caso verrà trattato insieme agli ospiti.

Le denunce di sparizione prese in esame oggi prenderanno il via dal caso di Samira El Attar, 42enne di origini marocchine, scomparsa a Stanghella il 21 ottobre scorso. Residente nel comune padovano da tempo, la donna abitava a Stanghella con i suoi quattro figli e il marito Mohamed Barbri.

Gli inquirenti ipotizzano che la signora non sia più in vita e che il suo cadavere sia stato occultato nelle vicinanze della sua abitazione. Nonostante fosse indagato e considerato l’indiziato principale, Mohamed Barbri, descritto come estremamente geloso e possessivo nei confronti della moglie, è riuscito a volare al di fuori dell’Italia.

Le inchieste di Federica Sciarelli cercheranno di farci capire come questo sia stato possibile.

Chi l’ha Visto?, il promo della puntata di stasera

