Stasera in tv – Il Molo Rosso su Rai 2: le nuove puntate oggi, 7 gennaio

La fiction Rai Il Molo Rosso, dopo l’ultima puntata della prima serie, torna con le nuove puntate della seconda stagione: cast e tutte le anticipazioni di stasera

La seconda e ultima stagione di Il Molo Rosso inizierà stasera su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Quante puntate? Saranno 8, come per la prima stagione.

La fiction ha raccolto molti consensi, mettendo d’accordo pubblico e critica, cosa che di rado accade. L’ultimo capitolo della saga saprà fare lo stesso?

Staremo a vede, nel frattempo di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata numero 1 della stagione 2.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Non c’è più religione: trama, cast, trailer e location

Telefilm Il Molo Rosso: anticipazioni sulla trama delle nuove puntate

In Italia la messa in onda di Il Molo Rosso su Rai 2 non solo sarà in prima visione ma anche un’anteprima mondiale. I diritti della fiction, infatti, in Spagna sono stati acquisiti da Movistar+, ritardando l’uscita della serie nella sua terra natia al 17 gennaio.

Trama delle puntate 1 e 2

Il Molo Rosso (titolo originale El Embarcadero) nelle 8 puntate precedenti ci aveva mostrato la storia del suicida Oscar, l’uomo la cui vita aveva avuto dei contorni decisamente loschi. Barcamenatosi con non poca difficoltà in un rapporto a tre, Oscar aveva condotto una vita parallela fra la moglie Alejandra (Verónica Sánchez) e l’amante Veronica (Irene Arcos). Nella prima puntata di stasera, Alejandra rivelerà a Veronica la sua vera identità e, dunque, di essere la vedova di Oscar. Inizialmente furibonda Veronica con l’emergere di dettagli oscuri sulla vita di Oscar si vedrà costretta ad allearsi con la sua ex rivale in amore. Le due donne indagheranno sul perché Oscar si sia spesso recato a Taracuellos, posto decisamente lontano da casa sua.

Il Molo Rosso, cast completo:

Álvaro Morte (Óscar León Faus)

Verónica Sánchez (Alejandra Álex Leyva / Martina)

Irene Arcos (Verónica Alfaro)

Roberto Enríquez (Conrado)

Marta Milans (Katia)

Judit Ampudia (Ada)

Miquel Fernández (Francisco Fran Pacheco)

Paco Manzanedo (Vicent)

Cecilia Roth (Blanca)