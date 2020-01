Stasera in tv film – Non c’è più religione: trama, cast, trailer e location

Stasera in tv film – Non c’è più religione: trama, cast, trailer...

Oggi, 7 gennaio, il film Non c’è più religione, la cui ambientazione ha incantato gli spettatori, verrà trasmesso su Rai 1: dove lo hanno girato e trama del film

La pellicola con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gasmann è una commedia diretta da Luca Maniero e che racconta le vicende degli abitanti di un paesino di fantasia chiamato Porto Buio. La splendida isola, isolata dal resto del mondo, è famosa per il suo Presepe Vivente che, per problemi demografici, è sempre più difficile da realizzare. Il film andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme personaggi, curiosità e dove è stato girata.

Non c’è più religione: trama del film

La pellicola uscita nelle sale nel 2016 racconta la storia degli abitanti di Porto Buio, immaginario paese che si trova su un’isola e ha trova nel suo Presepe Vivente la principale (e unica) attrattiva turistica. Non appena passata la Pasqua, i cittadini sono già alle prese con la preparazione del grande evento annuale, ma subito iniziano a sorgere dei problemi che paiono quasi insormontabili. Come accaduto per molti paesi italiani, la bassa natività tocca anche l’isola e, di conseguenza, rende difficili i preparativi.

L’unico bambino di Porto Buio, infatti, ha raggiunto la pubertà risultando poco credibile nel ruolo di bambinello. Il sindaco Checco, interpretato da Claudio Bisio, cercherà quindi di aggirare l’ostacolo chiedendo una mano alla comunità magrebina che popola la costa opposta dell’isola. Di diverso credo religioso ed emarginata, la comunità guidata da Marietto (Alessandro Gassmann), convertito all’Islam, accoglierà la richiesta con sospetto. Aiutato da Suor Marta (Angela Finocchiaro), il Primo cittadino riuscirà a farsi prestare un bambino, ma sarà costretto a scendere a molti compromessi.

Non c’è più religione dove è stato girato: la location del film

I comuni interessati dalle riprese sono stati Monte Sant’Angelo, Manfredonia e le Isole Tremiti. La Riserva Marina delle Isole Tremiti è stata la location che ha incantato gli spettatori al cinema e che ha donato al film le sue ambientazioni spettacolari.

Non c’è più religione, cast completo:

Claudio Bisio (Cecco)

Alessandro Gassmann (Marietto/Bilal)

Angela Finocchiaro (Suor Marta)

Nabiha Akkari (Haida)

Giovanni Cacioppo (Aldo)

Laura Adriani (Maddalena)

Mehdi Meskar (Alì)

Paola Casella (Addolorata)

Massimo De Lorenzo (Don Mario)

Nunzia Schiano (Madre di Marietto/Bilal)

Giovanni Esposito (Segretario Vescovo)

Roberto Herlitzka (Vescovo)

Mounir Echchaoui (Ahmed)

Imad Nazih (Munir)

Non c’è più religione, trailer

