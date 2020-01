Lotteria Italia, a Torino il primo premio da 5 milioni di euro

Ieri sera è andata in onda la tradizionale estrazione della Lotteria Italia: il tagliando del primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Torino.

Ieri sera, su Rai Uno, è andata in onda la puntata speciale di Soliti Ignoti dedicata alle estrazioni della Lotteria Italia. Durante il programma condotto da Amadeus, vero e proprio mattatore di questo inizio anno in Rai (presentatore anche della notte di Capodanno e dell’imminente Festival di Sanremo), sono stati estratti i seriali dei tagliandi vincenti. I primi cinque premi consistevano in vincite molto corpose ed i primi quattro hanno ottenuto le prime vincite milionarie di questo 2020.

Attraverso il numero e la serie dei biglietti vincenti si è risaliti alla città in cui sono stati vinti i premi, ma al momento (e se non deciderà il vincitore di manifestarsi per sempre) non sono noti i nomi dei vincitori. Il primo premio da 5 milioni di euro, ad esempio, è andato ad un fortunato giocatore di Torino, il numero del biglietto vincente è: O 005538.

Lotteria Italia, ecco dove sono andati gli altri premi

Sebbene consista nella metà del montepremi vinto con il primo premio, anche il secondo è decisamente consistente visto che si tratta di 2,5 milioni di euro. Il premio è collegato ad un tagliando venduto a Gonars, provincia di Udine, ed ha il numero P 463112. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è andato invece a Roma dove è stato venduto il biglietto numero N 121940, il quarto da 1 milione di euro è invece stato venduto a Lucca ed ha il numero C 127922. Infine il quinto premio da 500.000 euro è stato venduto a Erba, provincia di Como, ed il numero è: P 370303.