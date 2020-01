Milan-Sampdoria in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni ufficiali. Tutto quello che dovete sapere sul match di San Siro.

Lunedì 6 gennaio a partire dalle 15.00 andrà in scena la sfida della 18esima giornata tra Milan–Sampdoria. Tutti aspettano il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, ma il campione svedese partirà inizialmente dalla panchina per poi entrare nella ripresa. I rossoneri, però, dovranno concentrarsi sulla sfida di San Siro dopo la figuraccia collezionata in casa dell’Atalanta prima della sosta natalizia. La squadra blucerchiata, guidata da Claudio Ranieri, cercherà di centrare la salvezza puntando sul collettivo grazie all’esperienza dell’allenatore romano. Lo stesso Stefano Pioli ha suonato la carica in conferenza stampa: “Finora abbiamo fatto troppi pochi punti, è il momento di cambiare direzione. Abbiamo 21 partite per cambiare la nostra stagione che oggi non è positiva. Bergamo è stata una macchia che resterà nella storia. È una ferita che continua a sanguinare ma che possiamo curare già da domani”. La partita sarà visibile solo per gli abbonati di Sky Sport.

Milan Sampdoria streaming in diretta: dove vedere la partita

In campo oggi, lunedì 6 gennaio, alle 15 Milan Sampdoria. Il match sarà disponibile in diretta solo su Sky Sport canale 253. Inoltre, è possibile vederla in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Milan-Sampdoria, le formazioni in campo

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALL.: Pioli. A DISP.: Ant. Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Caldara, Kessie, Paquetà, Brescianini, Maldini, Castillejo, Leão, Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Jankto, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri. A DISP.: Seculin, Falcone, Regini, Augello, Chabot, Thorsby, Ekdal, Ramirez, Leris, Maroni, E. Rigoni, Bonazzoli.

ARBITRO: Massa di Imperia