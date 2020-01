Marco Masini, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Marco Masini: carriera, curiosità e vita privata del cantautore toscano, i successi, il ritiro e il ritorno, il rapporto con Sanremo.

Nato a Firenze nel 1964, la carriera di Marco Masini è in un certo senso legata al Festival di Sanremo. Nella nota kermesse canora, infatti, ha ottenuto i suoi riconoscimenti più prestigiosi.

In particolare, al Festival di Sanremo ha partecipato per ben otto volte in gara, una volta, nel 2016, come autore di un brano della cantante Noemi e 2 volte come ospite nella serata dei duetti.

Chi è il cantautore toscano Marco Masini: una carriera di successi

A dicembre 2019, viene annunciata la sua nona partecipazione al Festival di Sanremo, per l’edizione 2020. Il cantautore fiorentino, che ha all’attivo 21 album, dei quali 11 in studio, si è anche affermato ben due volte sul palco dell’Ariston. Alla sua prima partecipazione, nel 1990, arrivò primo tra i giovani nella sezione Novità, con il brano ‘Disperato’. L’anno dopo, giunge terzo tra i big con ‘Perché lo fai’.

Sono gli anni dei grandi successi, ma anche delle polemiche: Malinconoia, T’innamorerai, ma soprattutto Vaffanc***o, il brano forse tra i più censurati della storia della musica leggera italiana. Arrivano poi due altri singoli il cui contenuto è abbastanza diretto e immediato: Bella st***a e Principessa. Nel 2004, conquista il Festival di Sanremo con il brano ‘Uomo Volante’, che ottiene anche i consensi della critica. Si trattò per lui di un ritorno: appena qualche anno prima, aveva annunciato il ritiro dal panorama musicale. Da quel momento in poi, Marco Masini è molto prolifico dal punto di vista musicale: in tour in Italia ed Europa, diventa uno dei cantautori italiani più noti e apprezzati anche oltre confine. Grandissimo tifoso della Fiorentina, fa parte della Nazionale Italiana Cantanti.