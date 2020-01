Buona Befana 2020: auguri divertenti, frasi simpatiche e immagini

Gli auguri più divertenti e simpatici per la Befana 2020 Ecco le frasi e le immagini da inviare per whatsapp

E’ l’ultima festa del periodo Natalizio, molto amata dai bambini, vissuta con un certo rammarico dagli adulti perché segna il ritorno al lavoro: è la festa della Befana. Sono tanti però gli eventi per festeggiare l’Epifania 2020 in Italia e godersi così quest’ultimo giorno di vacanza. Ma cosa augurare per la Befana? L’Epifania è una festa molto importante e carica di meravigliosi significati, perfino dare della ‘Befana’ è in realtà un complimento (qui il perché e la storia della Befana). Ma se cercate degli auguri per la Befana 2020 simpatici e divertenti da inviare per whatsapp abbiamo selezionato per voi i migliori.

Se invece cercate delle frasi di auguri belle, frasi profonde, degli aforismi e delle citazioni delle poesie e delle filastrocche per la Befana 2020 le potete trovare qui.

Auguri simpatici per la Befana 2020

L’Epifania è una festa importante per cui farsi gli auguri. E’ la celebrazione della nuova luce che è giunta sul mondo, ovvero Gesù, e ci rischiara dal buio e ci illumina la via. E’ un momento di consapevolezza, di realizzazione e di speranza per il futuro. La Befana infatti è una figura mitica che vola sopra i campi propiziando il raccolto, favorendo una rinascita. Per questi motivi in questa giornata così suggestiva è bello fare gli auguri alle persone a cui si vuole bene.

Ogni donna alla vigilia della Befana riceve qualche simpatico messaggio whatsapp che non è altro che uno sfottò sull’aspetto fisico. Insomma, si gioca sul dire ‘sei una befana’, nel senso di vecchia e di brutta. Se è vero che nell’iconografia la Befana è vecchia, con il naso adunco e gobba, insomma brutta, vale la pena ricordare però che la Befana è una portatrice di luce e di rinascita. E’ quindi una figura positiva. In ogni caso una battuta per fare gli auguri è comunque un pensiero d’affetto. Ecco gli auguri più simpatici da inviare per whatsapp per la Befana 2020.

Altre frasi di auguri divertenti per la Befana giocano sui kili presi in più in questo periodo dell’anno e sugli strumenti che la Befana ha sempre con sé: una scopa, la calza e il carbone.

– La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Epifania!

– Auguri a tutte quelle donne che, con una semplice scopa, sanno spazzare via i problemi!

-Babbo Natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la befana. Quindi o mi dai il doppio, o gli dico dove sei!

– Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino. Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare!

– Non ti preoccupare se la Befana vedendoti ti abbraccia e si mette a piangere… non capita tutti i giorni di ritrovare una sorella gemella!

– La figlia della Befana domanda alla mamma: Perché siamo così brutte? Mia cara consolati, vedessi la tipa che sta leggendo ora questo messaggio

-Ti auguro che la Befana invece delle calze ti riporti tutti i calzini fatti sparire dalla lavatrice! Auguri

-Dite all’Epifania che, oltre a portarsi via tutte le feste, si portasse via pure la mia bilancia!

– Visto che hai la scopa con te ti lascio la porta aperta di casa così dai una bella spazzata. Buon lavoro e auguri!

-So che ieri sera hai fatto tardi e stamattina sarai distrutta. Però grazie la calza era perfetta. Buona festa!

– Te lo dico sinceramente: sei la migliore, la numero uno, non c’è nessuna come te, non c’è gara! Sei la migliore Befana che esista!

-Buone notizie! So che stanno dando degli incentivi per il cambio della scopa! Ti conviene approfittarne! Auguri!

-Attenzione! Le previsioni meteo avvertono che sarà una notte molto fredda questa. Copriti bene sulla scopa volante, mi raccomando!

-I miei amici non credono alla Befana. Ti pare possibile? Dai mandami una tua foto così gli faccio vedere che invece è vero!

– Stanotte ti ho visto. Stai bene, tutto sommato. Quanto andavi veloce con quella scopa! Auguri

-Salve, abbiamo ricevuto il suo curriculum e ci è piaciuta, ma avevamo ancora qualche dubbio, poi abbiamo visto la sua foto e ci siamo convinti, lei è perfetta! Lei è la Befana 2019! Complimenti!

Immagini divertenti per la Befana 2020

Nell’era delle emoticon e delle gif spesso gli auguri si fanno così, con un’immagine veloce e via. E se è vero che un’immagine dice più di mille parole a volte se si vuole davvero fare degli auguri belli e profondi a qualcuno vale la pena accompagnare la nostra cartolina di auguri con una frase. In ogni caso l’importante è dimostrare che in una festa importante come l’Epifania si ha un pensiero positivo per quella persona. Abbiamo scelto alcune immagini divertenti per la Befana 2020 per fare gli auguri via whatsapp.