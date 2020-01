Conosciamo meglio la storia di Arturo Mariani: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del calciatore della Nazionale italiana amputati

Arturo Mariani nasce a Roma nel 1993, ma vive a Guidonia. Fin da piccolo si appassiona a diversi sport, come nuoto, taekwondo, body building, calcio, praticandoli tutti. Dal 2012 entra a far parte della Nazionale Italiana di Calcio Amputati del CSI, partecipando nel 2014 ai mondiali di calcio amputati in Messico. Fondatore e animatore di un gruppo giovanile parrocchiale, è autore e speaker nella radio web Radio Giovani Arcobaleno. Frequenta la facoltà di Scienze della comunicazione all’università La Sapienza. Inoltre, da anni è impegnato nel servizio di volontariato alla mensa Caritas di Roma. Testimonial nelle scuole e in vari convegni sull’importanza dell’integrazione, coltiva da sempre la passione per i viaggi. Ha scritto, inoltre, anche un libro “Vita Nova“, con la prefazione di Maurizio Costanzo.

LEGGI ANCHE >>> Domenica in, ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 5 gennaio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Arturo Mariani: vita privata

Attualmente non sembra abbia una fidanzata. Sul suo profilo Instagram non è presenta alcuna foto con una fiamma: vanta circa 17mila follower sul social network.