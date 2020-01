Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 3 gennaio

Il programma condotto da Pietro Chiambretti Cr4 La Repubblica delle donne stasera, 3 gennaio, avrà ospiti come sempre al femminile: anticipazioni sulla puntata di oggi

L’irriverente show di Piero Chiambretti, Cr4 La Repubblica delle donne, torna su Rete 4 ore 21.25 con la prima puntata del nuovo anno. Il 2020 per il programma partirà subito col botto, portando le donne a fulcro centrale della trasmissione del presentatore aostano. Come sempre, l’attualità e l’universo calcistico saranno co-protagonisti dell’edizione e il cast fisso sarà il valore aggiunto del talk satirico.

Chi ci sarà oggi a Cr4? Scopriamolo insieme.

Leggi anche ->Fedez annuncia la gravidanza di Chiara Ferragni: è un altro maschietto

Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti e cast

La presenza in palinsesto dello show che mescola costume e informazione è stato confermato fino ad Aprile e con leggerezza continuerà a occuparsi dell’attualità, mantenendo il tocco femminile come punto di riferimento.

La profonda venerazione che il conduttore ha per il gentil sesso è stata chiara sin dall’annuncio, come quando questi lo definì come “un programma dedicato al mondo femminile“.

Lo stesso Chiambretti su Cr4 ha dichiarato: “Speriamo che le donne siano con noi perché è un programma per le donne, con le donne, sulle donne… Una specie di Rotocalco che si basa su un racconto leggero dell’attualità“.

La forte impronta del programma è dunque chiara e quasi interamente mantenuta anche nella scelta del cast fisso.

Cr4, ospiti confermati e cast fisso:

Tiziana Catalano,

Valeria Marini,

Iva Zanicchi,

Antonella Elia,

Francesca Barra,

Lory Del Santo,

Maria Vittoria Longhitano,

Cristiano Malgioglio, Presidente della Repubblica delle donne

Peppino,

Massimo Lopez,

Lidia Carew,

il trio Appassionante,

Ubaldo Lanzo,

Klaudia Pepa,

Vittorio Feltri,

Alfonso Signorini,

Drusilla Foer,

Katia Follesa,

Rosalia Porcaro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI